У середу представники країн-членів Європейського Союзу підтримали новий компроміс у зв'язку з продовженням угоди про вільну торгівлю з Україною. Нові обмеження на український експорт мають бути повторно схвалені Європарламентом. Протести колег з ЄС та експорт з України цього тижня обговорювали представники українських аграріїв у Варшаві. Генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Олег Хоменко поспілкувався з редактором Чеського телебачення Віталією Токарчук.
Українська агропромисловість та експорт до ЄС
Українська агропромисловість та експорт до ЄС (zdroj: ČT24)
Ukrajinské zemědělství a vývoz do EU
Zástupci členských zemí Evropské unie ve středu podpořili nový kompromis v souvislosti s prodloužením dohody o volném obchodu s Ukrajinou. Nová omezení pro ukrajinský vývoz musí znovu schválit Evropský parlament. O protestech unijních kolegů a vývozu z Ukrajiny jednali tento týden zástupci ukrajinských zemědělců ve Varšavě. S redaktorkou České televize Vitalijí Tokarčukovou o tom hovořil generální ředitel Klubu ukrajinských podnikatelů v zemědělství Oleh Chomenko.