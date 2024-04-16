На думку деяких експертів, російсько-український конфлікт започаткував нову еру у сфері нових технологій. Україна заперечує основну увагу до дронів. Вони наводять артилерію, ведуть розвідку, носять вибухівку. ((Про використання дронів, виробничі потужності та їхню збірку журналістка Чеського телебачення Вікторія Церкуник розмовляла з українським бізнесменом та експертом у сфері робототехніки та безпілотних технологій Валерієм Яковенком.
Безпілотники у війні в Україні
Безпілотники у війні в Україні (zdroj: ČT24)
Drony ve válce na Ukrajině
Rusko-ukrajinský konflikt zahájil podle některých odborníků novou éru v oblasti technologií. Ukrajina upírá pozornost hlavně k dronům. Navádějí dělostřelectvo, provádějí průzkum a nesou výbušniny. O využití dronů, kapacitě výroby i montáži strojů hovořila redaktorka České televize Viktoria Cerkunyková s ukrajinským podnikatelem a odborníkem na robotiku a bezpilotní technologie Valerijem Jakovenkem.