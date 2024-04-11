В українському прифронтовому містечку Оріхів у Запорізькій області залишилося 930 людей із початкових 14 тисяч жителів. Більшість старші за шістдесят років. За даними української військової адміністрації, тут люди живуть на пенсії та гуманітарну допомогу, у підвалах, які служать бомбосховищами. За даними української адміністрації, місто зруйноване на 90 відсотків. Про це повідомив журналістці Чеського телебачення Вікторії Церкуник голова муніципальної військової адміністрації Оріхова Микола Вініченко.
Життя в Оріхові на лінії українського воєнного фронту
Життя в Оріхові на лінії українського воєнного фронту (zdroj: ČT24)
Život v Orichivu u linie ukrajinské válečné fronty
V ukrajinském městě Orichiv u frontové linie v Záporožské oblasti zůstává z původních 14 tisíc obyvatel 930 lidí. Většina je starší šedesáti let. Lidé tu podle ukrajinské vojenské správy žijí z penzí a humanitární pomoci a bydlí ve sklepech, které jim slouží jako protiletecké kryty. Podle ukrajinské správy je město z 90 procent zničené. Redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové to řekl vedoucí městské vojenské správy Orichivu Mykola Viničenko.