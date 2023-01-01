На початку російського вторгнення 14 мільйонів людей покинули Україну, шість мільйонів досі залишаються за кордоном, а близько 400 тисяч українців зараз проживають у Чехії. Згідно з останніми опитуваннями, близько 65 відсотків українських біженців планують повернутися додому. Серед іншого, з поверненням їм допомагає некомерційна організація "Повертайся додому". Журналістка Чеського телебачення Вікторія Церкуник поспілкувалася з його директоркою Наталією Саркісян.
Допомога з поверненням українських біженців додому
Допомога з поверненням українських біженців додому (zdroj: ČT24)
Pomoc s návratem ukrajinských uprchlíků domů
Na začátku ruské invaze odešlo z Ukrajiny čtrnáct milionů obyvatel, šest milionů stále zůstává v zahraničí a asi 400 tisíc Ukrajinců nyní žije v Česku. Domů se podle nejnovějších průzkumů plánuje vrátit asi 65 procent ukrajinských uprchlíků. Takové statistiky udává nezisková organizace Vrať se domů, která běžencům pomáhá s návratem. S ředitelkou organizace Natalijí Sarkisjanovou hovořila redaktorka České televize Viktoria Cerkunyková.