За словами члена батальйону «Госпітальєри», атаки російських безпілотників становлять фундаментальну загрозу для медиків на українському фронті. Однак, вони не лише несуть загрозу для медичних працівників, а й унеможливлюють транспортування поранених для лікування. Про це бойовий медик-волонтер Микита Завілінський сказав редакторці Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Медики на українському фронті
Медики на українському фронті (zdroj: ČT24)
Zdravotníci na ukrajinské frontě
Zásadní nebezpečí pro zdravotníky na ukrajinské frontě představují podle člena praporu Hospitaljers ruské dronové útoky. Ohrožují nejen zdravotníky, ale znemožňují jim také převoz raněných k ošetření. Dobrovolný zdravotník Mykyta Zaviliskyj to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.