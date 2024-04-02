Медики на українському фронті


před 3 h hodinami|Zdroj: ČT24
Медики на українському фронті (zdroj: ČT24)

За словами члена батальйону «Госпітальєри», атаки російських безпілотників становлять фундаментальну загрозу для медиків на українському фронті. Однак, вони не лише несуть загрозу для медичних працівників, а й унеможливлюють транспортування поранених для лікування. Про це бойовий медик-волонтер Микита Завілінський сказав редакторці Чеського телебачення Віталії Токарчук.

Zdravotníci na ukrajinské frontě

Zásadní nebezpečí pro zdravotníky na ukrajinské frontě představují podle člena praporu Hospitaljers ruské dronové útoky. Ohrožují nejen zdravotníky, ale znemožňují jim také převoz raněných k ošetření. Dobrovolný zdravotník Mykyta Zaviliskyj to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové. 

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