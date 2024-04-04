У ніч на четвер, за даними Міненерго України, Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Харківської та Дніпропетровської областей. Вже наприкінці березня атаки пошкодили п'ять із шести електростанцій найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК. Компанія покриває близько чверті потреб країни. Редактор Чеського телебачення Віталія Токарчук поспілкувалася з виконавчим директором компанії Дмитром Сахаруком.
Пошкоджена енергетична інфраструктура України
Poškozená energetická infrastruktura Ukrajiny (zdroj: ČT24)
Poškozená energetická infrastruktura Ukrajiny
Rusko v noci na čtvrtek podle ukrajinského ministerstva energetiky znovu útočilo na energetickou infrastrukturu Charkovské a Dněpropetrovské oblasti. Už na konci března poškodily útoky pět ze šesti elektráren největší ukrajinské soukromé energetické společnosti DTEK. Firma pokrývá asi čtvrtinu potřeb země. Redaktorka České televize Vitalija Tokarčuková hovořila s výkonným ředitelem společnosti Dmytrem Sacharukem.