Hamáček nevidí důvod pro odchod ČSSD z vlády. S opozicí se odmítl sejít

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček nevidí důvod, proč by měla jeho strana odejít z vlády. Nešla do ní, aby řešila problémy hnutí ANO, ale aby prosazovala sociálnědemokratický program, řekl. Hamáček se také odmítl setkat s lídry opozičních stran, k čemuž jeho a předsedu SPD Tomia Okamuru opozice ve středu vyzvala. Hamáček uvedl, že chce budoucnost ČSSD řešit interně. Šéf menší vládní strany ovšem přivítal rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu neproplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017. Hamáček to řekl po jednání stranického grémia.