Jan Hamáček otevřeně: Musíme přežít moment, kdy pomine okouzlení Andrejem Babišem

Ze současného vývoje pociťuje obrovské zklamání například bývalý poslanec Libor Rouček, který se stal za ČSSD i místopředsedou Evropského parlamentu. „Ani ne tak proto, že ta strana má čtyři procenta, protože mnohé si zasluhuje. Ale to zklamání je, že se vzdálila od hodnot, za které umírali lidé v 50. letech, během nacistické okupace – za hodnoty, pro které šli po roce 1968 během normalizace do exilu, tak aby tu myšlenku sociální demokracie udrželi.“

Miroslav Tejkl, který se podílel na obnovení strany po roce 1989 v Chrudimi, se po volebním propadáku obává o další budoucnost ČSSD. „Skutečně se bojím, protože to, že něco tady existuje dlouho, ještě není zárukou, že tady bude o to déle.“ Tejkl připomíná, že s historií dlouhou 140 let jsou „oranžoví“ nejstarší stranou, která ještě v politice působí.

Babiš následoval úspěšnou strategii Miloše Zemana

Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Oldřich Tůma připomíná, že za první republiky patřila sociální demokracie k pilířům politického systému. „Ona byla vlastně po celých 20 let, až s krátkou výjimkou v druhé polovině 20. let, součástí všech vládních koalic. Dokonce i Tomáš Garrigue Masaryk, ačkoli on to nikdy nepřiznal, ale přece jenom se spekulovalo o tom, že při volbách volil právě sociální demokracii.“

Po obnovení sociální demokracie v roce 1989 dostala partaj v prvních volbách do České národní rady čtyři procenta hlasů. O dva roky později překročila pětiprocentní hranici. V polovině 90. let však vystoupala až ke 30 procentům, to už ČSSD vedl současný prezident Miloš Zeman.

„Možná hrál roli určitý aspekt, který by se dal připodobnit k roli Andreje Babiše a hnutí ANO o dvě desetiletí později. Ta Zemanova rétorika a strategie vlastně nechala stranou otázky programové a tak dále, ale sociální demokracie, i když tradiční strana, vystupovala spíš jako antisystémová strana, která především všechno kritizuje: všichni kradou, všude je korupce, je to potřeba zásadním způsobem změnit. Čili tohle je myslím něco, co stejně úspěšně použil Andrej Babiš o dvacet let později,“ domnívá se Oldřich Tůma.