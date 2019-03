ČSSD si zvolí nové vedení. Zeman straně slíbil hlas v evropských volbách

„Nikdo nemá takto velký potenciál voličů jako ČSSD – jsou to 4,5 milionu zaměstnanců, ale také 2,5 milionu starobních důchodců. Na tyto voliče jste někdy zapomněli tím voláním po získání mladých a nezkušených velkoměstských liberálů,“ uvedl prezident.

Prezident stejně jako loni oslovil delegáty sjezdu osobně. Ve svém projevu mimo jiné uvedl, že bude v květnových evropských volbách volit právě sociální demokraty. Podle svých slov to považuje za svůj dárek straně. Doufá, že jako etablovaná strana ČSSD získá v hlasování důstojné místo a nenechá se zahanbit novými subjekty, například Piráty.

Miloš Zeman byl členem ČSSD v letech 1992 až 2007, mezi lety 1993 a 2002 byl jejím předsedou. Se stranou se však rozešel ve zlém i kvůli prezidentské volbě, v té době ještě nepřímé, která se konala v roce 2003. Zeman se tehdy neúspěšně ucházel o prezidentský úřad, ale nehlasovali pro něj ani všichni zákonodárci ČSSD. Politiku poté deset let glosoval jen ze své chalupy na Vysočině. Prezidentem se stal až v roce 2013 v první přímé volbě, ČSSD proti němu tehdy nasadila vlastního kandidáta Jiřího Dienstbiera.

Předseda zároveň varoval straníky před poraženectvím. „Pokud budeme jednotní a budeme si věřit, šanci máme,“ řekl. V posledních volbách do sněmovny ČSSD získala necelých 7,3 procenta hlasů.

Podle něj se ČSSD rozhodla správně, že do vlády s ANO loni vstoupila. Zmínil například růst platů ve veřejné sféře a minimální mzdy, zvýšení důchodů a zrušení karenční doby. „Úspěchy se podařilo dosáhnout za krátkou dobu,“ uvedl.

Po prezidentovi vystoupil s projevem předseda strany Jan Hamáček. Podle něj se ČSSD od loňského podzimu změnila – strana se prý nehádá, je jednotná a pracuje pro voliče. Ve vládě s hnutím ANO je levicová strana pouze jedna, a to sociální demokracie, zdůrazňoval Hamáček.

Jana Maláčová jde do volby s osmi nominacemi a situaci jí ulehčuje, že podle dosud platných stanov musí v nejužším vedení ČSSD stát alespoň jedna žena. Hamáček by chtěl ve vedení ČSSD ministry i komunální a regionální politiky. V pondělí pochválil dosavadní spolupráci s Romanem Onderkou, který by měl být jediným kandidátem na prvního místopředsedu.

Vedle Onderky, Petříčka a Maláčové by chtěl do stranického vedení ještě další – zmínil například místopředsedu sněmovny Tomáše Hanzela a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu. „Výběr je relativně široký a delegáti rozhodnou,“ řekl Hamáček.

Po jedné nominaci mají před sjezdem ministr kultury Antonín Staněk, místopředseda sněmovny Hanzel, jihočeský poslanec Ondřej Veselý, Jan Mečl z Libereckého kraje a někdejší zpravodajec Miroslav Krejčík.

Strana chce debatovat o dlouhodobé vizi

Vedle volby nového předsednictva, která se protáhne do soboty, se budou delegáti sjezdu zabývat změnami stanov. Mezi návrhy je zrušení ústředního výkonného výboru, který má nahradit šíře koncipované předsednictvo. Znovu chtějí sociální demokraté diskutovat o zrušení kvót.

Jan Hamáček doufá, že 600 delegátů hradeckého sjezdu návrh nových stanov podpoří. Mají stranu modernizovat a zrychlit její rozhodování. „Umožňují elektronickou komunikaci, rychlejší a pružnější rozhodování. Nové předsednictvo bude akceschopnější než ústřední výkonný výbor a obecně možnost elektronické volby a komunikace je správnou cestou,“ řekl krátce před zahájením jednání.

Sociální demokraté na sjezdu také zhodnotí vládní spolupráci s ANO a budou se věnovat i volbám do Evropského parlamentu. Měli by rovněž zahájit debatu o nových programových cílech. Své dlouhodobé vize chce strana přizpůsobit nastupující robotizaci a digitalizaci, ve hře je mimo jiné zkracování pracovní doby zaměstnanců.