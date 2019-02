Babiš odmítl návrh komunistů na snížení schodku rozpočtu. Filip opět kritizoval Petříčka

„Kritizoval jsem některé kroky na těchto resortech (ministerstvo zahraničí a dopravy). Pokud jde o návštěvu pana premiéra ve Washingtonu, myslím si, že je evidentní, že ji nezařizoval pan ministr Petříček, že byla zařízena jiným způsobem,“ řekl. Dokládá to podle něj i vyjádření velvyslance USA v Praze. Babiš podle Filipa dobře chápe, že pozvání do Bílého domu „bylo dáno předtím, než tam pan ministr Petříček vůbec dojel“.

Filip po jednání odmítl, že by jeho dřívější kritika Petříčka směřovala k jeho postojům k Rusku nebo Číně. „Kritika směřovala k tomu, že pan Petříček není schopen odmítnout od ukrajinských politiků to, že oslavují válečného zločince,“ řekl. „Myslím, že pan premiér si to s panem Petříčkem vyřídí sám,“ uvedl na dotaz, zda by se měl Babiš od Petříčkova jednání, které Filip kritizuje, distancovat.

Nechtěl také komentovat, zda Petříčkovy kroky ohrožují podporu menšinové vlády ANO a ČSSD ze strany komunistů. „Každý nese svou odpovědnost, my nemáme žádnou personální pravomoc, máme právo i povinnost říkat svůj názor na činnost jednotlivých ministrů, a tu otevřeně sdělujeme,“ prohlásil.