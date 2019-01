„V kauze Huawei nejde o konkurenční boj,“ míní poslanec Pirátů Lipavský. „Je to ideologický hlupák,“ reagoval šéf KSČM Filip

„O konkurenčí boj se určitě nejedná, protože Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost není žádný výrobce IT zařízení. Starají se o bezpečnost České republiky a českých občanů a došli k závěru, že mají vydat varování,“ reagoval poslanec Pirátů Jan Lipavský. „Samozřejmě Pražský hrad, který má sponzorskou smlouvu s Huawei a Vojtěch Filip, místopředseda Sněmovny, který si do Číny dojel pro instrukce, budou tvrdit, že se jedná o konkurenční boj. My bychom především měli sledovat náš zájem, občanů České republiky,“ dodal Lipavský.

„V Polsku zatkli představitele Huawei, Africká unie, která obdržela IT systémy od Huawei, zjistila, že se jim každou noc sehrávala data do Šanghaje… Ty varování přichází od zemí, se kterými jsme spojenci, tedy Austrálie, Amerika, to jsou země, se kterými máme blízké vztahy. Čínské zákony nařizují firmám spolupráci s rozvědkou při zahraničních operacích,“ dodal argumenty proti Huawei poslanec Pirátů.

„To není pravda, že by čínské zákony něco takového nařizovaly. Jsou to spekulace, které nahrávají pouze jedné straně konkurenčního boje. Jestli tady chceme ideologicky zabránit nějakému nákupu, tak se k tomu přiznejte,“ trval na svém Filip.

Podle Lipavského by mohlo pomoci třeba to, pokud by dodavatelé telekomunikačních technologií museli používat „otevřený hardware“. „Pokud by se EU jako celek usnesla a začalo by se tlačit například na otevřený hardware, měli bychom potom celou paletu dodavatelů a větší bezpečnostní jistotu. Nyní my si tu technologii z Číny koupíme, ale nejsme si schopní ověřit, že není žádným způsobem ovlivněna, to je ten problém,“ dodal Lipavský.