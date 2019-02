Příznivé časy pro státní rozpočet končí. Požadavky na něj ovšem nadále rostou

Opozice by chtěla úsporný plán

Podle opozičních stran by měla vláda co nejdříve předložit úsporný plán. Například místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Mikuláš Fejrenčík (Piráti) si myslí, že by to měla vláda urychleně řešit. „Panu Babišovi hrozí, že dopadne jako pan Kalousek, že udělá velkou sekeru tenhle rok“. Zřejmě tím narážel na rok 2009, kdy se z plánovaného schodku 38,1 miliardy stal na konci roku rekordní deficit 192,39 miliardy korun, protože na Česko tehdy v plné síle dopadla světová finanční krize. Miroslav Kalousek byl ministrem financí, který rozpočet připravil.

I další místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS) hovoří o existujícím problému, který je dán výpadkem inkasa DPH a dalších spotřebních daní.

Obavy o hospodaření státu má rovněž předsedkyně zmiňovaného poslaneckého výboru, Miroslava Vostrá (KSČM). „Kdyby nás to neznepokojovalo, tak to jako bod nezařadíme na jednání rozpočtového výboru.“