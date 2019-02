Zamrazilová v OVM: Vládě se podaří splnit plánovaný schodek rozpočtu, musí ale hned začít hledat úspory

Plánovaný schodek rozpočtu se podaří dodržet i podle některých dalších hostů pořadu. „Rozpočet letos neskončí v krásných kladných číslech, ale schodek 40 miliard korun se podaří splnit,“ souhlasil se Zamrazilovou člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Jiří Dolejš (KSČM).

„Myslím si, že to splníme, protože i jestli ekonomika zpomalí o půl procenta, tak je to nějakých sedm až osm miliard. Jestli dopadne brexit, tak až s jistým zpožděním, ve hře je ale také snížení DPH na teplo a chlad, kde se ale budeme rozhodovat mezi variantou od příštího roku nebo letošního července - a to jsou jediné relevantní dopady, o kterých se bavíme. Jsme někde na 15 až 20 miliardách a většinou jsme měli o destíky miliard nadhodnocený rozpočet, takže si myslím, že to letos ohrožené není,“ uvedl.