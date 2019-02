Odchod Británie z EU se blíží. Čeští vývozci pozorují slábnoucí obchody a rostoucí nejistotu

Cukrovinky zřejmě zhořknou

Podobně to vidí i velký producent cukrovinek – česká pobočka Nestlé. Loni vyrobila téměř šedesát tisíc tun, z toho do Británie putovala skoro desetina. „Největší nápor očekáváme v prvních týdnech. Ale domníváme se, že pak to bude jako s každou jinou třetí stranou. Jako když exportujeme do Ruska,“ uvedl příměr korporátní ředitel společnosti Nestlé Česko Vratislav Janda.

Pracují i na možnostech náhradních řešení, pokud by se náklady spojené s dovozem na britský trh nově ukázaly jako příliš velké. Jiný než britský trh by ovšem vyžadoval třeba změnu receptur. „Je velmi specifický, zejména v množství cukru. Musím vám říci, že některé výrobky pro Británii by byly pro moderního českého spotřebitele patrně těžko zkousnutelné,“ doplnil Janda.

Do Británie nyní směřuje zhruba čtvrtina českého exportu cukrovinek.

Pátý nejvýznamnější trh

České firmy do Spojeného království vyvezly zboží za 206 miliard korun, informoval Svaz průmyslu a dopravy s odvoláním na čísla Českého statistického úřadu. Byl to tak pro ně pátý nejvýznamnější trh.