Schillerová vyzývá pro příští rok k úsporám, ministři nechtějí škrtat investice

Na koaliční radě se vedla debata i o podobě rozpočtu na rok 2020. „Dohodli jsme se, že budeme pokračovat v jednáních, že se musíme intenzivně o rozpočtu roku 2020 bavit. To znamená, že se připraví všichni vládní kolegové s co nejefektivnějšími návrhy na racionalizaci výdajů v rámci jednotlivých kapitol a sejdeme se v nějaké velice krátké době na jednání koaliční rady,“ uvedla ministryně Schillerová.

Dodala, že cílem je bavit se o opatřeních komlexně. „Tak, abychom se chovali rozpočtově odpovědně a připravili rozpočet co nejefektivnější a snažili se hledat i úspory, ale i nějakou racionalizaci různých činností v rámci veřejného sektoru tak, abychom utratili co nejméně,“ dodala.

Schillerová: Nemůže jít o tupé škrty

Podle ní by se měl nyní každý ministr podívat na svůj resort a hledat možnosti. „Ministerstvo financí nevyjímaje, udělám to samé a půjdu příkladem. Domluvili jsme se, že se budeme bavit o snížení počtu úředníků, ale musíme se o tom bavit v komplexu, to se nedá řešit tak, že řekneme, že každý desátý půjde pryč, ale musíme se zamyslet nad agendami, nad tím, že třeba budeme pokračovat v trendu rušení neobsazených míst, ale i nad tím, že se například každý ministr zamyslí nad systemizací,“ vysvětlila. Podle ní to nemohou být jen „tupé škrty“, ale systémová řešení. Jen ta přinesou úspory, uvedla.

„Je jasné, že škrty budou. Je dobře, že paní ministryně to avizuje dostatečně včas, o to více času bude se na to dostatečně připravit. Ty věci mají setrvačnost, především v té oblasti personální,“ řekl vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Zdůraznil, že bude usilovat o zachování investiční části rozpočtu.

Stejně se vyjádřila i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). „Vím o nějakých úsporách, můžeme šetřit, ale určitě to nebudu dělat na úkor investic. To je zásadní, my jsme investiční vládou a musíme investovat pro naši budoucnost,“ řekla.