Škrtáte málo a pozdě, říká Skopeček. Je to dost a včas, oponuje Schillerová

Opoziční poslanec Skopeček (ODS) však ministryni za načasování škrtů kritizuje. „Je chybou vlády, že ta nejlepší ekonomická léta nevyužila k tomu, aby dělala strukturální změny zejména na výdajové straně,“ opřel se do kabinetu. Peníze podle něj budou chybět ve chvíli, kdy jejich hledání bude mnohem složitější, než v době rychlého růstu.

Vadí mu také, že tato i minulá vláda, v níž byli zástupci ANO a ČSSD, se soustředila jen na příjmovou stranu rozpočtu a vymýšlela EET nebo kontrolní hlášení. ODS totiž dlouhodobě za problémovou část veřejných financí považuje výdajovou stranu. „Proč jste neprotestovala proti takovým nesmyslům, jako je žákovské jízdné zdarma, jako jsou obědy zdarma?“ tázal se Skopeček ministryně.

Schillerová však považuje za úspěch, že vláda zajistila příjmovou stranu. „Zavedli jsme systémová opatření a díky tomu jsme lépe vybrali,“ řekla. Na koaliční radě také vláda řešila možnost dalšího zvýšení příjmů díky vyššímu zdanění pojišťoven, digitální dani nebo vyšší dani na tvrdý alkohol. To Skopeček jasně odmítl: „My určitě budeme proti jakémukoliv zvyšování daní.“

Politici se nakonec shodli na zavádění paušální daně pro živnostníky. To má ODS dlouhodobě v programu a Skopeček už je zvyklý na to, že ANO odmítne ve sněmovně její návrhy a pak přijde s týmiž jakožto vládními. Byl by rád, kdyby se programy jeho strany a vlády prolínaly častěji. Schillerová připomněla, že tento slib byl i v programu vlády, takže nepovažuje nápad za „ukradený“.