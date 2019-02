Hnutí ANO chystá novinku pro živnostníky: Každý měsíc jediný odvod, který nebude vyšší než 5500 Kč

Novinku by podle záměru ministryně financí mohli využít podnikatelé s ročním obratem do milionu korun, což je hranice pro registraci k DPH. „Musíme vytvořit podmínky, abychom jim zjednodušili podnikání,“ uvedla k tomu Schillerová. A dodala, že pro zdaňovací období roku 2020 by to byla částka, která nepřesáhne 5500 korun měsíčně.

Živnostníkům by tak odpadla administrativa spojená s vedením evidence příjmů a s daňovým přiznáním i následné kontroly. „Musíte mít výpis ze sociálky, zdravotní. Tyhle přehledy, odnést tam faktury, aby to daňová poradkyně mohla zpracovat,“ popisuje malíř Pavel Lužný, který se řemeslu věnuje už přes čtyři desítky let.

Pokud by se pevně daná částka pohybovala mezi pěti až šesti tisíci korun měsíčně, Lužný by s ní souhlasil. „Myslím si, že by to pro nás bylo přínosem, protože bychom se nemuseli obávat kontrol, které dnes hrozí, a vysokých postihů,“ dodává.

Podle Babiše se návrh týká asi 420 tisíc podnikatelů

Výpočet paušální částky vychází z plánované minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Dále je k částce připočtena daň – podle současného návrhu 500 korun. Celkem by tak jedna platba byla 5456 korun.

A podle premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše by se týkala těch, kteří mají podnikání jako svou hlavní činnost a nejsou plátci DPH. „Těch je asi 420 tisíc. Nemusí pak platit účetní, nemusí platit daňového poradce ani dělat žádné papíry,“ dodává premiér.