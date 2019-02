S koncem superhrubé mzdy může lidem z výplaty zůstat o pár stovek víc. Schillerová chce nižší zdanění

video Události ČT: S koncem superhrubé mzdy by by lidé měli nakonec státu platit z příjmu ještě méně

„Mám připravený návrh, už o něm jednáme s panem premiérem a s dalšími vládními kolegy, Chci předložit mnohem ambicióznější návrh, než jsme původně plánovali ve vládním prohlášení a v koaliční smlouvě,“ uvedla ministryně financí. „Chci to ale spojit s reformou veřejného zdravotního pojištění,“ dodala.

„Přijdeme s celkem zajímavým řešením, které bude ještě významnější snížení daní, než jsme si původně mysleli,“ přitakal premiér Babiš.

Konkrétní návrh na zrušení superhrubé mzdy včetně změn sazeb a odvodů na zdravotní pojištění zveřejní ministerstvo financí během února. Poslanci by ho mohli začít projednávat v létě.

Před půl rokem si vláda hnutí ANO a ČSSD do koaliční smlouvy napsala, že spolu se zrušením superhrubé mzdy sníží daň z příjmu. Přepočteno na hrubou mzdu by daň klesla z dnešních zhruba dvaceti procent na devatenáct. Lidem by tak ze mzdy zůstalo více peněz, ovšem veřejné rozpočty by přišly o více než 22 miliard.