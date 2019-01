Snížení daní a odvodů se odkládá, superhrubá mzda zatím zůstane

Živnostníci by sice nově zaplatili daň z příjmu 19 procent - dnes je to 15 procent - podle navržené reformy by jim ale klesl daňový základ i pojistné - a tím i celkové odvody. Třeba podnikatel s měsíčním hrubým příjmem 50 tisíc a výdajovým paušálem 40 procent by na odvodech ušetřil téměř 450 korun. Živnostníkovi s hrubým příjmem 80 tisíc a výdajovým paušálem 60 procent by pak zůstalo navíc přes tři tisíce měsíčně.