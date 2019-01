Superhrubou mzdu zatím vláda nezruší. Změny ve zdanění plánuje až na příští rok

Stanovisko ale poukazuje na to, že předložený návrh zákona řeší pouze dílčí změnu daně z příjmů, která by vedla ke značnému snížení příjmů veřejných rozpočtů, a postrádá navazující úpravy.

Vláda navíc odhadla, že po zrušení superhrubé mzdy by stát přišel o 75 miliard korun kvůli poklesu daně z příjmů. „Celkový očekávaný pokles inkasa veřejných rozpočtů při provedení navrhované úpravy by podle propočtů ministerstva financí byl cca 75 miliard korun, z toho dopad na státní rozpočet by byl cca 50 miliard korun a na rozpočty obcí a krajů pak cca 25 miliard korun,“ stojí v předběžném stanovisku, které dostala vláda ke schválení.

Zaměstnancům by se podle návrhu ODS zdaňovaly jen hrubé mzdy, tedy bez navýšení o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. Sazba daně by měla zůstat jako nyní na 15 procentech.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla letos v dubnu, že příslušný návrh předloží až v příštím roce. Platit by měl od roku 2020. „Teď je otázka, zda to zařadíme do nového zákona o dani z příjmu, který jsem připravila. Anebo to bude novela roku 2020, kam dáme ty nejdůležitější věci jako zrychlené odepisování a zrušení superhrubé mzdy,“ řekla po jednání kabinetu Schillerová.

Stanjura ale upozornil, že opatřní bylo i v programu minulé vlády, kde vedl ministerstvo financí nynější premiér Babiš.