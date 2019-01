ČSSD se zlobí kvůli krachu svých návrhů ve vládě. Koalice ale zůstává, ujišťují politici

Ani jedno téma ještě není uzavřeno. Způsob, kterým by stát hradil dětem obědy, má ministr školství přepracovat, na vládu se tedy dostane znovu. Ministryně financí pak připustila, že by mohlo růst i životní minimum, ale až v roce 2020. Chce do té doby zrevidovat spotřební koš, aby bylo jasné, jak částku vypočítat. Sociálním demokratům se ale ani tak přístup ANO k jejím návrhům nezamlouvá. Poslanecký klub ČSSD by chtěl od ANO nové záruky, že nebude pohřbívat sociálnědemokratické návrhy – ideálně písemné.

„Aby bylo jednoznačné, že hnutí ANO a ČSSD jsou koaliční partneři, že máme nejtěsnější spojení a jsme ti, kdo nesou vládní odpovědnost. To budeme chtít ze strany vedení klubu ANO jednoznačně garantovat,“ zdůraznila Valachová. ANO se ale k takovému návrhu staví rozpačitě. „Když už, tak i naopak,“ opáčil místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.

Koalice neumírá, ujišťují obě strany

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček ale zároveň ujistil, že se koalice rozhodně nerozpadá. „Že se nedohodneme na jedné věci, neznamená, že končí svět a padá koalice. Prostě jsme se nedohodli a budeme o tom jednat,“ řekl. Podobně hovořil i Faltýnek. „Za dobu, co jsme společně ve vládě, jsem nezaznamenal zásadní problém,“ poznamenal.

Spory mezi ANO a ČSSD sice již společné vládnutí poznamenaly, zatím se ale netýkaly vysloveně programově-politických témat. Šlo například o výhrady sociálních demokratů k trestnímu stíhání premiéra Babiše nebo spory o nominaci Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí.