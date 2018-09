Kandidátem na ministra zahraničí je současný náměstek Tomáš Petříček

Sociální demokracie navrhne do funkce ministra zahraničních věcí dosavadního prvního náměstka Tomáše Petříčka (ČSSD). Zjistila to Česká televize. Podle informací ČTK by Petříčka mohl v úterý poslaneckému klubu představit předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček. Navržení Petříčka by znamenalo, že ČSSD ustoupí ve sporu o nominaci europoslance Miroslava Pocheho, kterého do čela diplomacie odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman.