Analýza: ČSSD zažila debakl, mizí z evropské scény

Evropská versus stranická politika

Stávající sociálnědemokratičtí poslanci měli velmi nelehkou pozici. I kdyby jejich práce v evropských institucích byla sebelepší, domácí pozice a problémy sociální demokracie jejich výchozí situaci velmi zatěžovaly.

K tomu je třeba připočíst fakt, že sami o sobě nebyli příliš známí. I když se zejména Olga Sehnalová a Pavel Poc v posledních měsících snažili propagovat téma dvojí kvality potravin, které bylo převzato nakonec prakticky všemi relevantními politickými subjekty. O to těžší byla jejich snaha se zviditelnit. Ani jeden z nich nepatří k nejznámějším. A ani další zbývající dva stávající europoslanci ČSSD nemohli straně příliš pomoci. Miroslav Poche a ani Jan Keller svůj mandát totiž neobhajovali. Evidentně nepomohla ani volební kampaň.

Na evropskou politiku tak ČSSD bude moci působit skrze své členy vlády, kteří se i nadále budou účastnit jednání Rady ministrů. Její vliv ale výrazně oslabí. Otázkou je také to, jak se promění situace uvnitř strany a zda členská základna přijme výsledky bez výhrad k vedení. Pokud by se vnitrostranická nálada rozvířila, může to mít dopad i na vládní angažmá strany, a vyloučit nelze ani to, že by výhledově mohla kabinet opustit. Jediným pozitivem těchto voleb pro stranu totiž je, že díky volebnímu výsledku dosáhne na příspěvek na úhradu volebních nákladů.

V prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 ČSSD získala dva mandáty, na špatný výsledek tehdy doplatil předseda vlády a strany Vladimír Špidla, který tyto funkce následně opustil. O pět let později byla situace příznivější, po pádu Topolánkovy vlády si opoziční partaj přišla na sedm mandátů a zažila nejvýraznější úspěch. V roce 2014 sociální demokraté získali mandáty čtyři.