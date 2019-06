Sněmovna měla jednat o zákonech vrácených Senátem, nakonec asi bude tématem Babiš

I když tomu program úterního jednání Poslanecké sněmovny nenapovídá, jeho tématem by měly být závěry auditu Evropské komise a vztahy Andreje Babiše k firmám převedeným v roce 2017 do svěřenských fondů. Daly to najevo obě strany pomyslné politické barikády.

ODS, která je nejsilnější opoziční stranou, avizovala, že chce na pořad schůze zařadit dodatečný bod, zatímco místopředseda vládního ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec v pondělí slíbil, že druhý den ve sněmovně k auditu vystoupí a bude to „zajímavé“.