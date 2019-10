Do roku 2050 snížíme emise o 80 procent. Evropa ale nesmí zůstat osamocena, říká Brabec

Česko podle Brabce směřuje k tomu, aby v roce 2050 snížilo emise skleníkových plynů o osmdesát procent. „To znamená revoluční změny pro řadu sektorů. Jasně jsme řekli, že nejsme v této chvíli připraveni kývnout na termín uhlíkové neutrality do roku 2050,“ uvádí ministr životního prostředí.

Zůstane-li Evropa sama, klimatu nepomůžeme

Podle Brabce jde o zodpovědný přístup českých politiků, kteří nezavírají oči před změnami, jež odstoupení od uhlí přinese v dopravě nebo zaměstnanosti. „Jsou státy, které nejsou schopny splnit ani závazek roku 2030, ale už nadšeně hovoří o tom, že splní rok 2050,“ tvrdí ministr.

Česko je podle něj naopak velmi blízko splnění závazku roku 2030, ale přesto považuje za seriózní vážně se bavit o roce 2050 až poté, co se dořeší stávající evropský cíl. O českém přístupu hovořil i premiér Andrej Babiš na klimatickém summitu OSN.

„Nejhorší, co by se mohlo stát Evropě, je, že by se obětovala, pokud by chtěla být jediným klimaticko-neutrálním kontinentem,“ uvažuje Brabec. V takovém scénáři by se podle jeho slov výroba zcela přesunula mimo Evropu, výrobky by se dovážely a pro planetu by to bylo v důsledku ještě horší.

„Pokud se k Evropě v jejím úsilí nepřipojí Čína, USA, Indie, Rusko a další, Evropa zůstane osamocena. Tak jen ztratí konkurenceschopnost, ale klimatu nepomůžeme,“ vysvětluje.