The Times píší, že protesty v Íránu si vyžádaly přes šestnáct tisíc mrtvých

Britský deník The Times s odkazem na zprávu íránských lékařů uvedl, že protesty v Íránu si vyžádaly 16 500 mrtvých a 330 tisíc zraněných. Většina obětí je podle těchto informací mladší třiceti let, přičemž policie podle svědectví nejčastěji střílí do oblasti hlavy, krku nebo hrudníku. Dosavadní zprávy, které přinesla v neděli agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného íránského činitele, hovořily o tom, že obětí bylo nejméně pět tisíc.
Íránské úřady zatím počet obětí protestů oficiálně neuvádějí. Nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí nicméně v sobotu hovořil o několika tisících mrtvých při demonstracích a odpovědnost za ně přičetl americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku ve čtvrtek uvedla, že íránské bezpečnostní složky zabily nejméně 3428 účastníků protestů a tisíce dalších zranily. Dodala ale, že tento počet zahrnuje pouze oběti, které si jí podařilo ověřit, a že neověřené odhady hovoří o pěti až dvaceti tisících mrtvých.
Server televize Iran International, která má sídlo v Londýně, začátkem tohoto týdne s odvoláním na nejmenované zdroje z vlády a bezpečnostních složek psal o nejméně dvanácti tisících obětech.
Demonstrace, zprvu ekonomicky motivované, vypukly koncem prosince v Teheránu a brzy se rozšířily do celé země a změnily se v protesty proti autoritářskému teokratickém režimu. Ten proti manifestacím brutálně zasáhl, což spolu s omezením přístupu k internetu zřejmě prozatím protesty výrazně potlačilo, uvedli v pátek někteří experti a nevládní organizace citovaní agenturami AFP a Reuters.