Soud začal řešit machinace s byty v Havířově. Všichni obžalovaní se přiznali

Okresní soud v Havířově se začal zabývat případem machinací při zadávání veřejných zakázek kvůli opravám městských bytů v Havířově na Karvinsku. Všech sedm obžalovaných se před soudem přiznalo. Uznali vinu a souhlasili s tresty navrženými státním zástupcem. Hrozí jim převážně ty podmíněné. Výjimkou je bývalý vedoucí provozně investičního odboru Městské realitní agentury (MRA) Havířov Marek Klimša. Pro něj žalobce požaduje sedmiletý nepodmíněný trest.
Dva obžalovaní požádali o podmíněné zastavení trestního stíhání kvůli dosavadní bezúhonnosti a nízké společenské nebezpečnosti jejich činů. Státní zástupce Vojtěch Pospíšil souhlasil. Soudkyně je proto vyloučila a rozhodne o nich samostatně v budoucnu. Rozsudek u dalších pěti aktérů kauzy vynese v úterý dopoledne.
Žalobce uvedl, že o vině obžalovaných není pochyb. Dokazují ji dle něj důkazy i prohlášení obžalovaných o vině. „Potýkáme se tady s korupčním jednáním, které považuji za velmi závažné. Podrývá důvěru veřejnosti i základní důvěru lidí ve fungování právního státu,“ je přesvědčený Pospíšil.
Před soudem stanuli tři lidé z vedení MRA, která byty v Havířově spravuje, a čtyři zástupci firem, které podvodným způsobem zakázky získaly. Podle obžaloby vše řídil právě Klimša, který má jako jediný z obžalovaných jít do vězení. Uzavíral dohody s firmami, které se zajímaly o veřejné zakázky MRA. Předával jim veřejně nepřístupné informace k vyhlášeným tendrům – třeba to, jaká je předpokládaná cena.
„Svého jednání lituji,“ řekl Klimša, který podle žalobce přijal úplatky v minimální hodnotě 5,5 milionu korun či jiné výhody – například osobní automobil nebo materiál na stavbu plotu. Část peněz pak předával dalšímu jednateli agentury.
Některé objednané práce nebyly vůbec potřeba
Zástupci města v písemném vyjádření, které soudkyně přečetla, uvedli, že minimálně jednu zakázku vypsali obžalovaní zcela bezdůvodně. Šlo o čištění otopných soustav chemickým roztokem. Tyto práce údajně nebyly vůbec potřeba. Dle města to byla jen zástěrka k vyvádění peněz ze společnosti. Magistrátu tak vznikla škoda okolo pěti milionů. Celkem požaduje náhradu škody ve výši čtrnáct milionů korun.
Státní zástupce obžalované viní z machinací při zadávání veřejných zakázek za 72 milionů korun a úplatkářství. Trestné činnosti se podle něj dopouštěli nejméně od února 2019 do dubna 2023.
V druhé větvi kauzy figurují i politici ANO
Obvinění v první větvi havířovské kauzy padla na jaře 2023. Následující rok na podzim přibyla další obviněná osoba a tři firmy. V polovině loňského září pak policisté „otevřeli“ druhou větev bytové kauzy. Zahrnuje kromě úředníků také politiky havířovské „odnože“ hnutí ANO, které ve městě vládne. Mezi sedmi stíhanými figuruje i současný havířovský primátor Ondřej Baránek či havířovský a moravskoslezský zastupitel Róbert Masarovič, který působí i jako jeden z jednatelů havířovské realitní agentury, která spravuje bezmála osm tisíc bytů.
Baránek a další dva obvinění členové hnutí ANO mají pozastavené členství. Baránek prohlásil, že se vědomě ničeho nedopustil. Na výzvy opozičních zastupitelů k rezignaci na post primátora nereagoval. Do konce ledna by nicméně mělo jednat o jeho odvolání z funkce zastupitelstvo.