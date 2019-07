Schválit těžbu na dole Bílina až do roku 2035 je možné. Těžaři ale musí splnit 30 podmínek ministerstva

V povrchovém dole Bílina na severu Čech by se mohlo těžit dalších pět let. S prodloužením těžby uhlí do roku 2035 souhlasí ministerstvo životního prostředí, které vydalo kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Společnost Severočeské doly ale musí splnit 31 podmínek, zdůraznila mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Kladný posudek EIA ještě není povolením těžby, které musí udělit báňský úřad.