Těžaři chtějí udržet výši poplatků, Babiš od nich ovšem žádá dostatek peněz na zahlazování škod po těžbě

Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace nyní uvedly, že považují za skandální, pokud by se moratorium udrželo v platnosti. „Ústup ze zrušení moratoria by znamenal, že tato vláda poplatky už nebude moci zvýšit a poruší svůj programový slib daný občanům i poslancům a bude dál přicházet o miliardy za nerostné bohatství,“ řekl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

„Těžaři chtějí ujištění, že dodržíme zákon a nezrušíme moratorium na nezvyšování těžebních poplatků, které má trvat ještě dva roky. Já chci zase garance na tvorbu rezerv pro sanace. Záruky, že z těch firem zase neodtečou peníze do zahraničí,“ uvedl premiér Babiš. Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), který se jednání také účastnil, označil setkání za náročné, ale korektní. „Příští týden pokračujeme a dotáhneme,“ napsal na Twitteru.

Kabinet se měl novelou zabývat v polovině února, projednání bylo ale odloženo. Zhruba třicet podporovatelů ekologických hnutí tehdy protestovalo před Strakovou akademií. Vládu žádali právě o bezodkladné zrušení moratoria na zvyšování těžebních poplatků a o jejich zvýšení na deset procent tržní ceny uhlí.

Tehdy předkládaná verze normy počítala s tím, že vláda bude moci výši poplatků z těžby nerostů měnit častěji. Návrh rušil pětileté období, po které vláda nemůže svým nařízením měnit sazby úhrad z vydobytých nerostů, novela se však neměla týkat prvního pětiletého období, které běží od roku 2017.

Báňský úřad chce, aby firmy měly peníze na sanace na účtech dřív

Na tvorbě novely se podílel Český báňský úřad (ČBÚ). Jeho mluvčí Bohuslav Machek za jednu ze stěžejních změn označil stanovení nejzazšího data, do nějž mají těžební organizace mít na bankovním účtu veškeré peníze k zajištění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou.

Podle únorové verze dokumentu měli mít tuto povinnost ke dni trvalého ukončení dobývání ložiska, nejpozději však do 30. června 2035. Podle Machka prosazoval báňský úřad dřívější termín, návrh však neprošel. Dosud mohli mít těžaři hodnotu rezerv například i ve strojích. Podle informací ČTK by termín mohl být nakonec zkrácen, a to v rámci aktuální dohody mezi těžaři a vládou.