Po více než dvou týdnech chladnějšího a deštivějšího počasí se do tuzemska vrací tropické teploty, srážky budou v příštích dnech jen výjimečné. Přes 31 stupňů Celsia naměří v pátek odpoledne na jihu Moravy, v sobotu se vedra rozšíří i na další části země. Vyplývá to z páteční výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na Moravě a ve Slezsku vydrží horké počasí i v neděli.
O víkendu se vrátí tropické teploty, meteorologové vydali výstrahu
Zatímco v pátek tropický den zažijí zřejmě jen lidé na jižní Moravě, v sobotu to bude na většině území Čech, Moravy a Slezska.
„V neděli přejde přes naše území od severozápadu studená fronta, před kterou ale ještě stihnou teploty vyšplhat vysoko,“ uvedli meteorologové. Nejvyšší teploty by měly být od 26 do 31 stupňů, na Moravě podle aktuální předpovědi může místy teploměr ukázat i 35 stupňů. V pondělí se přechodně mírně ochladí, teploty mají zůstat pod třiceti stupni, poté se znovu vrátí k tropickým hodnotám.
Pršet bude v příštích dnech jen málo, meteorologové čekají jen ojediněle přeháňky a bouřky, pravděpodobnější jsou na jihu a východě republiky.
Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Lidé by měli pít hlavně neslazené nealkoholické nápoje v kombinaci s minerálními vodami. Odborníci doporučují omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.