Zemřel exředitel IKEMu Stiborek, byl obžalován z vydírání lékařů

Zemřel bývalý ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek, bylo mu 57 let. IKEM o tom informoval na webu s tím, že bývalý ředitel zemřel po těžké nemoci. Stiborek byl spolu s dalšími dvěma muži obžalován z vydírání lékařů, Obvodní soud pro Prahu 4 měl začít případ projednávat 13. října. Z vedení nemocnice odešel před dvěma lety poté, co v IKEMu zasahovala policie.
Stiborek v institutu působil třináct let, jako ředitel mezi roky 2019 a 2023. „Během jeho působení ve vedení IKEMu došlo k výraznému posílení ekonomické stability institutu, což otevřelo cestu k rozvoji nových medicínských programů a technologií. Zasadil se mimo jiné o významné investice do modernizace péče – včetně výstavby nového pavilonu U, který rozšířil kapacity IKEMu o desítky nových lůžek a moderní zázemí,“ uvedla nemocnice na webu.
Vyšetřovatelé podle dřívějších informací viní Stiborka, jeho tehdejšího náměstka Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Na lékaře, kteří proti tehdejšímu vedení vystupovali, měli tlačit s pomocí zfalšovaných dokumentů. Stiborek podle webu Seznam Zpráv vydírání popřel.
Případem se zabývala GIBS s odůvodněním, že původně podezírala, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině letošního ledna. Obvodní soud v únoru rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán, a vrátil kauzu státnímu zástupci k došetření.