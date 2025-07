„Mně nic není!“ Lékaři v IKEMu chlapci transplantovali játra a ledviny naráz

Hoch si přitom nyní pochvaluje, že mu „nic není“. Pocit je pro něj nový, dříve byl unavený a chtělo se mu spát.

Narodil se s takzvanou polycystózou – vrozenou nemocí, která mu poškodila ledviny i játra. Matka mu chtěla dát vlastní ledvinu i část jater. Pak ale dostali zprávu, že se našel vhodný dárce. „Volali mi, že musíme být za dvě hodiny připravení, že za námi přijede sanitka,“ popsala Sergiova matka Ludmila Vidrascu.

Druhý den ráno byl už hoch na operačním sále. Lékaři mu transplantovali oba orgány najednou. „Museli jsme odstranit nejenom ta vlastní nemocná játra, ale i ty nemocné polycystické ledviny, které by pro něj skýtaly určitá rizika do budoucna. Navíc byly tak veliké, že je nebylo možné v bříšku nechat, protože by se tam nové orgány nevešly,“ popsal přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEMu Jiří Froněk.

Na sále strávil lékař celý den. I s pomocí virtuální reality dokáže přesně určit, jak velký štěp z darovaných jater má pacient dostat. A klíčová je i péče po zákroku. Na ní spolupracují s Thomayerovou nemocnicí.