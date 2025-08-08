Nezaměstnanost v tuzemsku v červenci stoupla na 4,4 procenta z červnových 4,2 procenta. Bez práce bylo ke konci uplynulého měsíce 329 501 lidí, o 14 036 více než v červnu. Současně ale o zhruba tři tisíce ubylo volných pracovních míst, pracovní úřady jich evidovaly v první polovině prázdnin 95 553. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Úřad práce ČR. Podle něj je za nárůstem nezaměstnanosti to, že firmy o prázdninách méně nabírají a na pracovní trh se také postupně dostávají absolventi škol.
Nezaměstnanost v červenci stoupla
Meziročně se podíl nezaměstnaných zvýšil o šest desetin procentního bodu. Volných míst pracovní úřady před rokem evidovaly přes 262 tisíc. Výrazný meziroční pokles je ale daný změnou systému, kdy úřad neobsazené pozice po půl roce vyřadí z databáze.
„Červencový mírný nárůst nezaměstnanosti není velkým překvapením. Každoročně souvisí s letním útlumem náborů a nižší aktivitou uchazečů,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof sdělil, že nezaměstnanost se mezi červnem a červencem zvýšila o dvě desetiny bodu stejně jako loni a podle něj je to obvyklý nárůst spojený s tím, že přes prázdniny klesají náborové aktivity zaměstnavatelů a počty nových uchazečů o zaměstnání ovlivňuje ukončování pracovních poměrů na dobu určitou po prvním pololetí. Na trh práce zároveň vstupují absolventi škol.
Na jedno volné pracovní místo v Česku připadlo v červenci v průměru přibližně 3,4 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Karviná, kde se o jedno místo ucházelo přes 24 lidí.
Nejvyšší nezaměstnanost je v Ústeckém kraji
Mezi regiony v červenci zůstala nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji, kde dosáhla 6,7 procenta, a v Moravskoslezském kraji s 6,2 procenta. Naopak nejnižší byla v Praze, kde činila 3,4 procenta. V porovnání s červnem se ale ve všech krajích zvýšila, přičemž nejvíce, o 0,3 bodu, na Vysočině. Nejméně stoupla v Plzeňském a Jihočeském kraji, shodně o desetinu bodu.
Při porovnání okresů měly v první polovině prázdnin nejvyšší nezaměstnanost Mostecko (9,6 procenta) a Karvinsko (9,3 procenta). Naopak velmi nízkou nezaměstnanost pod třemi procenty úřady evidovaly už tradičně v okresech Praha-východ a Praha-západ a také v Rychnově nad Kněžnou, v Pelhřimově a v Benešově.
Nejvíce volných pracovních míst bylo podle úřadu nadále v Praze a středních Čechách, konkrétně v metropoli jich zaměstnavatelé nabízeli 23 439 a ve Středočeském kraji 14 831.
Zaměstnavatelé podle zjištění úřadu hledají zejména dělníky na stavby budov, kuchaře, řidiče nákladních aut a tahačů, obsluhu vysokozdvižných vozíků, skladníky, montážní dělníky nebo uklízeče.