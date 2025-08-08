Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) chce příští týden zveřejnit aktualizovanou osu k bitcoinové kauze. Podle ní nyní obsahuje přes osm tisíc položek. Oznámila to na tiskové konferenci, kde opětovně vysvětlovala předčasný odchod koordinátora k objasnění kauzy Davida Uhlíře. Znovu popřela, že by koordinátor ve své funkci skončil kvůli svým zjištěním.
K vysvětlení Uhlířova předčasného odchodu ji vyzvalo koaliční hnutí STAN. Decroix dříve uvedla, že Uhlíř již svou misi splnil. Koordinátor vzkázal, že nevypracuje závěrečnou zprávu, v prohlášení ale poté napsal, že resort neměl miliardový bitcoinový dar přijímat. STAN pokládá dosavadní vysvětlení Uhlířova odchodu za nešťastné a špatně politicky pojaté.
Decroix na páteční konferenci také zopakovala, že ministerstvo činí veškeré kroky k tomu, aby zprávu s výsledky externího auditu k postupům úřadu zveřejnilo do konce srpna, jak požaduje i STAN. Zároveň popřela, že by její náměstek a místopředseda STAN Karel Dvořák neměl na resortu přístup ke všem informacím.
Výzvy členů hnutí STAN
Předsednictvo STAN o situaci ve středu jednalo i za přítomnosti Decroix. Vedení hnutí žádá, aby se k bitcoinové kauze bezodkladně zveřejňovaly hotové části externího auditu, celý materiál pak do konce srpna. Někteří členové předsednictva před jednáním zvažovali možný odchod z vlády, vyzývali k rezignaci ministryně nebo zmiňovali i možné odstoupení náměstka Karla Dvořáka.
Decroix dříve sdělila, že ohledně Uhlířova konce nemá co skrývat, že si za svými kroky stojí a je připravena nést za ně politickou odpovědnost. Uhlíře v červnu jmenovala poradcem, aby pomohl objasnit postupy, které úřad použil za vedení předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) při přijetí bitcoinů od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského.
Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami. Decroix v pátek zopakovala, že odpověď na otázku, zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může dát pouze policie.