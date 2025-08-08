Zemřel astronaut James Lovell, kapitán letu Apollo 13, informovala agentura AP s odvoláním na vyjádření amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Jeho posádku směřující k Měsíci se v roce 1970 jen těsně podařilo zachránit před katastrofou. Bylo mu 97 let.
Zemřel kapitán letu Apollo 13 James Lovell
„Jimův charakter a neochvějná odvaha pomohly naší zemi dosáhnout Měsíce a proměnily potenciální tragédii v úspěch, z něhož jsme si odnesli obrovské množství poznatků,“ uvedla NASA. „Truchlíme kvůli jeho úmrtí, i když zároveň oslavujeme jeho úspěchy,“ dodala agentura.
Lovell, jehož matka byla Česka, zemřel ve městě Lake Forest v americkém státě Illinois. O příčině úmrtí se AP nezmiňuje.
„Houstone, měli jsme problém“
Připomíná ale misi, která Lovella proslavila. V dubnu 1970 se měl stát pátým člověkem, který se projde po povrchu Měsíce, ale Apollu 13 zhruba 320 tisíc kilometrů od Země explodovala nádrž kyslíku. „Houstone, měli jsme problém,“ vzkázal tehdy Lovell řidícímu středisku slavnou větu, kterou zřejmě většina lidí zná ve verzi Toma Hankse, filmového představitele Lovella, jako „Houstone, máme problém“.
NASA se rychle rozhodla misi zrušit a jediným cílem pak bylo astronauty zachránit. Lovell později vzpomínal, že z lodě začal unikat kyslík „a my neměli řešení, jak se dostat domů“. „Věděli jsme, že máme velké, velké problémy,“ podotkl také.
Astronauti, mezi nimiž vedle Lovella byli také Jack Swigert a Fred Haise, pak strávili čtyři chladné, temné dny namačkaní v lunárním modulu Aquarius, kde přežili i díky tomu, že dokázali vyrobit improvizované zařízení na snížení obsahu rychle se hromadícího oxidu uhličitého.
I za pomoci stovek inženýrů NASA se jim pak podařilo přijít na to, jak se vrátit na Zem. Odborníci se pro návrat poškozené lodi rozhodli využít gravitační sílu Měsíce, který astronauti za pomoci lunárního modulu obletěli. Před vstupem do zemské atmosféry se přesunuli zpět do velitelského modulu Odyssey a lunární modul, který je zachránil, shořel v atmosféře.
„Tím, že s chladnou hlavou vyřešili problémy pod největším možným tlakem, se astronauti i pozemní tým stali hrdiny,“ podotýká AP.
Jako první opustil oběžnou dráhu Země a obletěl Měsíc
Lovell za svou kariéru absolvoval vícero vesmírných misí, z nichž podle mnohých odborníků ta nejdůležitější byla mise Apollo 8 z roku 1968, při níž se spolu s dalšími dvěma kolegy stal prvním, komu se podařilo opustit oběžnou dráhu Země a obletět Měsíc. To pak otevřelo dveře k prvnímu přistání na Měsíci v roce 1969.
Slavný astronaut s českými kořeny tuzemsko navštívil opakovaně, například v roce 2000, kdy spolu s českým kosmonautem Vladimírem Remkem vyzkoušel let ve cvičném letounu L-39 Albatros. Tehdejší český prezident Václav Havel mu při návštěvě udělil pamětní medaili.