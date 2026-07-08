Brněnský satelit se má příští rok vydat na orbitu

Družice BrnoSat, kterou společně připravují Hvězdárna a planetárium Brno, Vysoké učení technické v Brně (VUT), Masarykova univerzita a společnost Spacemanic, má vyletět na oběžnou dráhu na konci roku 2027.
„Družice bude mít rozměry deset na deset na třicet centimetrů, její tvar popisuji jako krabici na lahev vína s konzervou tuňáka na vrcholu. Ponese experimenty studentů VUT a Masarykovy univerzity, s nimi do vesmíru pošleme i naše Fegurdy,“ uvedl ředitel hvězdárny Jiří Dušek s odkazem na sošky mimozemšťanů, které jsou k vidění v okolí hvězdárny na Kraví hoře v Brně. Doplnil, že brněnská hvězdárna plánuje do družice doplnit i videovzkazy Brňanů pro případné mimozemské civilizace i obrázky dětí z brněnských mateřských škol v digitální formě.
Na palubě ponese BrnoSat ultrafialový dalekohled LUVCam-2 o průměru objektivu osm centimetrů, který má sledovat mimo jiné vzplanutí červených trpaslíků a pomáhat při výzkumu podmínek pro život u exoplanet. Experiment zajišťuje Masarykova univerzita.
Experimenty na orbitě
Vysoké učení technické v Brně plánuje otestovat speciální maziva, labyrintová těsnění a miniaturní tepelný „chytrý“ spínač pro budoucí kosmické technologie. Z VUT se také bude družice na oběžné dráze řídit. Zemi bude obíhat ve výšce přibližně 525 kilometrů a okolo Země obletí přibližně každých 90 minut.
V těchto dnech všechny čtyři strany, které vyslání družice připravují, podepíšou smlouvu. Brno prostřednictvím hvězdárny do projektu vložilo přes šest milionů korun, které byly nutné na úhradu vynesení do vesmíru, sestavení části družice a celkovou propagaci.
BrnoSat má vzbudit zájem o kosmický průmysl, hlavním aktérem v této snaze bude právě brněnská hvězdárna. Aktuality k projektu bude postupně zveřejňovat na stránkách Brno letí do vesmíru.