Družice AMBIC bude očima Česka v kosmu. Má sledovat povodně, požáry či dopravu

Zástupci národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace a Evropské kosmické agentury (ESA) v pátek podepsali smlouvu, která zajistí vývoj družice AMBIC. Ta by v budoucnu měla pomoci mimo jiné při zvládání požárů a povodní nebo sledování situace na silnicích a železnicích.
Družice AMBIC má pořizovat až 400 snímků za den, a to černobílých i barevných, v rozlišení GSD 1,2. To znamená, že jeden bod snímku bude odpovídat čtverci o rozměrech 1,2x1,2 metru, takže by na fotografiích měla být vidět například i jednotlivá auta.
Plánovaná družice má vážit 140 kilogramů a mít rozměry 70x70x100 centimetrů. Pokud půjde všechno podle plánů, pak by AMBIC měl být připravený na start za čtyři roky. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 kilometrů, oznámil VZLU Aerospace. Termín startu podle něj zatím není jasný, bude upřesněn v průběhu vývoje družice.
Spolupráce evropské, státní i soukromé sféry
Na projektu spolupracují kromě státního VZLU jako hlavní subdodavatelé soukromé společnosti OHB Czechspace, ESC Aerospace a World from Space – a podílí se na něm mnoho dalších tuzemských dodavatelů. Ti zastanou více než tři čtvrtiny práce, zbytek bude nutné pořizovat ze zahraničí. „Družice zajistí českým státním uživatelům přístup k satelitním snímkům nezávisle na komerčních dodavatelích nebo zahraničních mocnostech. Data mohou v budoucnu pomáhat například záchrannému systému při monitorování a zvládání požárů, povodní, tornád, nebo mohou pomoci při monitorování dopravních koridorů,“ vysvětluje generální ředitel VZLU Aerospace Josef Kašpar s tím, že možnosti využití jsou ještě širší – včetně monitorování chráněných oblastí nebo skládek.
Klíčovou roli má v projektu Evropská vesmírná agentura. „ESA vítá uzavření smlouvy na první Českou ambiciózní misi a je poctěna důvěrou, kterou česká vláda projevila, když jí svěřila její realizaci. Tento milník představuje dosud nejvýznamnější investici do českých kosmických aktivit a významně přispěje k rozvoji národních odborných znalostí a průmyslových kapacit. S tím, jak se ke konsorciu připojí další tuzemské firmy a partneři ze sousedních zemí přistoupí k projektu v další fázi, mise dále posílí jak český kosmický ekosystém, tak regionální spolupráci,“ je přesvědčená vedoucí Oddělení průmyslové politiky a auditu ESA Christine Kleinová.
Když Kleinová mluví o České ambiciózní misi, nedopouští se nějakého přehánění, právě tak se totiž přímo jmenuje národní projekt, jehož součástí je vznik této družice.
Cesta tuzemska do vesmíru
„Cílem tohoto ambiciózního projektu je demonstrovat schopnost českého průmyslu navzájem efektivně spolupracovat, sdílet dosavadní znalosti a schopnosti v kosmickém průmyslu a vyvíjet rozsáhlejší high-tech produkty. Výsledkem bude tuzemská družice kategorie SmallSat o hmotnosti přes sto kilogramů, která bude klíčová pro naplňování ještě větších družicových ambicí Česka – a to jak pro vládní, tak i komerční zákazníky,“ doplnil ředitel Odboru nových technologií a Kosmické agentury ČR Ministerstva průmyslu a obchodu a vedoucí tuzemské delegace do ESA Václav Kobera.
Česká republika je podle něj ve světě unikátní v tom, že je schopná produkovat automobily, vlaky nebo letadla. „Výroba vlastních družic je proto logickým krokem pro další rozvoj naší ekonomiky, v budoucnu založené na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou,“ míní Kobera.