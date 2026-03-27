Družice AMBIC bude očima Česka v kosmu. Má sledovat povodně, požáry či dopravu


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24, VZLÚ

Zástupci národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace a Evropské kosmické agentury (ESA) v pátek podepsali smlouvu, která zajistí vývoj družice AMBIC. Ta by v budoucnu měla pomoci mimo jiné při zvládání požárů a povodní nebo sledování situace na silnicích a železnicích.

Družice AMBIC má pořizovat až 400 snímků za den, a to černobílých i barevných, v rozlišení GSD 1,2. To znamená, že jeden bod snímku bude odpovídat čtverci o rozměrech 1,2x1,2 metru, takže by na fotografiích měla být vidět například i jednotlivá auta.

Plánovaná družice má vážit 140 kilogramů a mít rozměry 70x70x100 centimetrů. Pokud půjde všechno podle plánů, pak by AMBIC měl být připravený na start za čtyři roky. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 kilometrů, oznámil VZLU Aerospace. Termín startu podle něj zatím není jasný, bude upřesněn v průběhu vývoje družice.

Spolupráce evropské, státní i soukromé sféry

Na projektu spolupracují kromě státního VZLU jako hlavní subdodavatelé soukromé společnosti OHB Czechspace, ESC Aerospace a World from Space – a podílí se na něm mnoho dalších tuzemských dodavatelů. Ti zastanou více než tři čtvrtiny práce, zbytek bude nutné pořizovat ze zahraničí. „Družice zajistí českým státním uživatelům přístup k satelitním snímkům nezávisle na komerčních dodavatelích nebo zahraničních mocnostech. Data mohou v budoucnu pomáhat například záchrannému systému při monitorování a zvládání požárů, povodní, tornád, nebo mohou pomoci při monitorování dopravních koridorů,“ vysvětluje generální ředitel VZLU Aerospace Josef Kašpar s tím, že možnosti využití jsou ještě širší – včetně monitorování chráněných oblastí nebo skládek.

Klíčovou roli má v projektu Evropská vesmírná agentura. „ESA vítá uzavření smlouvy na první Českou ambiciózní misi a je poctěna důvěrou, kterou česká vláda projevila, když jí svěřila její realizaci. Tento milník představuje dosud nejvýznamnější investici do českých kosmických aktivit a významně přispěje k rozvoji národních odborných znalostí a průmyslových kapacit. S tím, jak se ke konsorciu připojí další tuzemské firmy a partneři ze sousedních zemí přistoupí k projektu v další fázi, mise dále posílí jak český kosmický ekosystém, tak regionální spolupráci,“ je přesvědčená vedoucí Oddělení průmyslové politiky a auditu ESA Christine Kleinová.

Když Kleinová mluví o České ambiciózní misi, nedopouští se nějakého přehánění, právě tak se totiž přímo jmenuje národní projekt, jehož součástí je vznik této družice.

Cesta tuzemska do vesmíru

„Cílem tohoto ambiciózního projektu je demonstrovat schopnost českého průmyslu navzájem efektivně spolupracovat, sdílet dosavadní znalosti a schopnosti v kosmickém průmyslu a vyvíjet rozsáhlejší high-tech produkty. Výsledkem bude tuzemská družice kategorie SmallSat o hmotnosti přes sto kilogramů, která bude klíčová pro naplňování ještě větších družicových ambicí Česka – a to jak pro vládní, tak i komerční zákazníky,“ doplnil ředitel Odboru nových technologií a Kosmické agentury ČR Ministerstva průmyslu a obchodu a vedoucí tuzemské delegace do ESA Václav Kobera.

Česká republika je podle něj ve světě unikátní v tom, že je schopná produkovat automobily, vlaky nebo letadla. „Výroba vlastních družic je proto logickým krokem pro další rozvoj naší ekonomiky, v budoucnu založené na aktivitách s vysokou přidanou hodnotou,“ míní Kobera.

Tajná operace měla „sundat" opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

Blíží se „super El Niño“, predikují experti. Může přinést nejteplejší rok vůbec

Nová měření naznačují, že letos zřejmě převládne teplá fáze teploty oceánské vody, které se říká El Niño. To by mohlo mít závažné dopady na počasí ve velké části světa.
před 59 mminutami

Co se stane, když naklonujete klon? Vědci narazili na bariéru

Před jednatřiceti lety lidé poprvé viděli klon. Ovce Dolly byla první, ale nikoliv poslední, od té doby se tento proces používá běžně v mnoha oblastech vědy. Ve vzduchu ale stále visí jedna otázka: Dá se klonovat nekonečně, nebo existuje mez, kdy to přestává fungovat? Teď tuto hranici našli japonští biologové.
před 3 hhodinami

Pes je nejlepším přítelem člověka o tisíce let déle, než se předpokládalo

Pes je nejlepším přítelem člověka už nejméně šestnáct tisíc let, prokázala dvojice studií, které vyšly tento týden v odborném žurnálu Nature. Vědci tak výrazně posunuli datum doby, kdy se psi prokazatelně vyskytovali s lidmi v Eurasii – a to přibližně o pět tisíc let směrem do minulosti.
před 19 hhodinami

Archeologové objevili na okraji Bratislavy další římský akvadukt

Výjimečný objev se podařil trnavským archeologům. Při záchranných pracích odhalili na okraji Bratislavy dva tisíce let starý akvadukt, už druhý na stejném místě. Vědci teď řeší, kam tyto stavby vodu vedly a proč.
před 21 hhodinami

Brněnští vědci objevili mezi spermiemi netopýrů neznámého parazita

Vědci z Veterinární univerzity v Brně popsali nový druh parazita, který napadá netopýry. Patří mezi filárie neboli hlístice. Dosud neznámý druh nese latinský název Litomosa vetuni. Druhové jméno vetuni je zároveň oficiálním zkráceným názvem Veterinární univerzity.
včera v 10:44

Nejhorší vzduch je v Pákistánu a Bangladéši. Česko je na tom průměrně

Nejznečištěnější vzduch na světě má podle švýcarské analýzy Pákistán. Koncentrace jemných částic v ovzduší tam překročila doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO) až třináctkrát. Česko se umístilo přibližně v polovině žebříčku.
včera v 06:40

Asi jsme našli kostru d'Artagnana, oznámili francouzští archeologové

Kostra nalezená při opravách kostela v Maastrichtu může patřit slavnému francouzskému mušketýrovi d'Artagnanovi, informovala agentura AFP s odkazem na místní média. Šlechtic, který se stal předobrazem pro titulní postavu románu Tři mušketýři spisovatele Alexandra Dumase staršího, zemřel v nizozemském městě před více než 350 lety.
25. 3. 2026Aktualizováno25. 3. 2026
