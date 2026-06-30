Výbuch bomby v Monaku zranil ukrajinského oligarchu

V domě v centru Monaka vybuchla v pondělí večer podomácku vyrobená bomba, která kriticky zranila dva lidi včetně ukrajinského oligarchy Vadyma Jermolajeva. Informovala o tom francouzská média, podle nichž lehčí zranění utrpělo také jedno dítě. Policie ve středomořském knížectví i ve Francii pátrá po strůjci útoku, který je na útěku.
Exploze se v centru města na francouzské riviéře ozvala okolo devíti večer. Televize BFMTV a agentura AFP s odvoláním na policejní zdroj uvedly, že jedním ze dvou lidí, kteří utrpěli zranění ohrožující život, je ukrajinský oligarcha Vadym Jermolajev.
Podle francouzského listu Le Figaro jsou všichni tři zranění lidé ze stejné rodiny. Kriticky zranění jsou rodiče, třináctiletý chlapec má být ve stabilizovaném stavu. Záchranáři ošetřili další čtyři osoby, včetně jedné osoby v šoku a několika s řeznými ranami od rozbitých oken.
„Žádná podobná událost se v knížectví dosud nikdy nestala,“ řekl BFMTV monacký ministr Christophe Mirmand. Monacký kníže Albert II. odsoudil útok jako odporný čin a zdůraznil, že všechny složky státní bezpečnosti jsou v pohotovosti.
Podle Le Figaro ukazují záběry z bezpečnostních kamer postavu muže, který krátce před explozí do vchodu domu položil batoh, v němž patrně byla bomba. Policie jej zatím nedopadla. Podle BFMTV měl muž na sobě béžové kalhoty, černou bundu a černý klobouk, který mu částečně zakrýval obličej.
Zelenskyj na Jermolajeva uvalil sankce
Monacké knížectví patří díky vstřícné daňové politice k zemím vyhledávaným miliardáři z řady zemí, kteří zde mají trvalý pobyt a ve zdejším přístavu kotví jejich luxusní jachty.
Podnikatel Vadym Jermolajev je podle ukrajinského Forbesu jedním z nejbohatších Ukrajinců. Založil průmyslový korporát Alef se sídlem v Dnipru. Jeho jmění bylo v roce 2021 odhadováno na 220 milionů dolarů (zhruba 4,7 miliardy korun). Podle serveru Dnepr.ua byl Jermolajev mimo jiné vlastníkem ukrajinské banky Agrobank, kterou v roce 2006 prodal české investiční skupině PPF. Ukrajinští analytici tehdy odhadovali, že prodejní cena se pohybovala mezi 26 až 32 miliony dolarů (zhruba 553 až 680 milionů korun).
Po ruské anexi Krymu v roce 2014 byl významný dniperský developer obviněn z obcházení sankcí namířených proti okupovanému poloostrovu, kde vlastnil vinařství. Jermolajev však obvinění popřel. V roce 2019 se vzdal ukrajinského občanství a získal občanství kyperské.
V roce 2023 ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvalil na Jermolajeva balíček sankcí kvůli obviněním spojeným s jeho obchodem s alkoholem na Ruskem okupovaném Krymu. Údajně tam jeho společnosti platily daně Moskvě. Podle deníku Ukrajinska pravda byl Jermolajev součástí „Monackého praporu“. Tak deník označil ukrajinské milionáře, kteří po začátku plnohodnotné ruské invaze utekli na Azurové pobřeží.