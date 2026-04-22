Za krádež miliard půjde moldavský oligarcha na 19 let za mříže

Moldavský soud uložil oligarchovi a někdejšímu politikovi Vladimiru Plahotniukovi trest vězení v délce devatenácti let za bankovní krádež v hodnotě jedné miliardy dolarů (20,7 miliardy korun). Informovala o tom agentura Reuters.
Plahotniuc byl hlavním podezřelým v kauze, kdy ze tří moldavských bank v roce 2014 zmizela celkem jedna miliarda dolarů. Tehdy to odpovídalo dvanácti procentům HDP Moldavska.
Plahotniuc, který ve středu nebyl přítomen v soudní síni, dříve popřel všechna obvinění s tvrzením, že proces proti němu je politickou mstou.
Plahotniuc vedl Demokratickou stranu, byl místopředsedou parlamentu a v letech 2016 až 2019 byl se svou stranou součástí vládní koalice. V té době měl značný vliv na státní instituce.
Na útěku byl od roku 2019. Evropská unie na něj a dalších šest osob v roce 2023 uvalila sankce za kroky, které podle ní destabilizovaly Moldavsko a ohrožovaly územní celistvost Moldavska i Ukrajiny. V roce 2025 byl zadržen v Řecku a v září téhož roku vydán do své země.