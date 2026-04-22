Za krádež miliard půjde moldavský oligarcha na 19 let za mříže


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Moldavský soud uložil oligarchovi a někdejšímu politikovi Vladimiru Plahotniukovi trest vězení v délce devatenácti let za bankovní krádež v hodnotě jedné miliardy dolarů (20,7 miliardy korun). Informovala o tom agentura Reuters.

Plahotniuc byl hlavním podezřelým v kauze, kdy ze tří moldavských bank v roce 2014 zmizela celkem jedna miliarda dolarů. Tehdy to odpovídalo dvanácti procentům HDP Moldavska.

Plahotniuc, který ve středu nebyl přítomen v soudní síni, dříve popřel všechna obvinění s tvrzením, že proces proti němu je politickou mstou.

Plahotniuc vedl Demokratickou stranu, byl místopředsedou parlamentu a v letech 2016 až 2019 byl se svou stranou součástí vládní koalice. V té době měl značný vliv na státní instituce.

Na útěku byl od roku 2019. Evropská unie na něj a dalších šest osob v roce 2023 uvalila sankce za kroky, které podle ní destabilizovaly Moldavsko a ohrožovaly územní celistvost Moldavska i Ukrajiny. V roce 2025 byl zadržen v Řecku a v září téhož roku vydán do své země.

Výběr redakce

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

10:00Aktualizovánopřed 13 mminutami
Slovensko a Maďarsko odvolaly blokaci balíku sankcí proti Rusku

Slovensko a Maďarsko odvolaly blokaci balíku sankcí proti Rusku

13:10Aktualizovánopřed 27 mminutami
Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

před 1 hhodinou
Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

10:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Senát odmítl vládní návrh na regulaci cen paliv

Senát odmítl vládní návrh na regulaci cen paliv

09:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Komise navrhuje odklon od fosilních paliv či koordinaci v reakci na zdražování energií

Komise navrhuje odklon od fosilních paliv či koordinaci v reakci na zdražování energií

12:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

10:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Chceme příměří, ne mír, říká libanonský analytik

Chceme příměří, ne mír, říká libanonský analytik

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Za krádež miliard půjde moldavský oligarcha na 19 let za mříže

Moldavský soud uložil oligarchovi a někdejšímu politikovi Vladimiru Plahotniukovi trest vězení v délce devatenácti let za bankovní krádež v hodnotě jedné miliardy dolarů (20,7 miliardy korun). Informovala o tom agentura Reuters.
před 26 mminutami

Slovensko a Maďarsko odvolaly blokaci balíku sankcí proti Rusku

Zástupci států EU ve středu podpořili přijetí dvacátého balíku sankcí vůči Rusku za jeho agresi proti Ukrajině. Maďarsko a Slovensko odvolaly svou blokaci. Podpořili i schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). I v tomto případě Budapešť přestala krok blokovat a dle ČTK uvedla, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by měla být obě opatření finálně schválena.
13:10Aktualizovánopřed 27 mminutami

Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Íránské revoluční gardy podle oficiálních médií oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem, informují agentury. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno uvedla, že obdržela zprávy o útoku íránského dělového člunu na obchodní loď v průlivu, asi 28 kilometrů severovýchodně od ománských břehů. Posádka je v pořádku.
před 1 hhodinou

Komise navrhuje odklon od fosilních paliv či koordinaci v reakci na zdražování energií

Evropská komise zveřejnila řadu opatření k řešení dopadů konfliktu na Blízkém východě. Bude například více koordinovat doplňování zásobníků plynu či uvolňování zásob ropy. Unijní exekutiva rovněž navrhuje urychlení elektrifikace, větší investice do čistých energií a výraznější odklon od fosilních paliv. Už dva měsíce trvající konflikt v Íránu zvýšil podle EK náklady unie na dovoz fosilních paliv o 24 miliard eur (asi 583 miliard korun), což ukazuje obrovský dopad na ekonomiku EU.
12:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Na ukrajinské straně začalo ve středu tlakování a napouštění ropovodu Družba. S odvoláním na provozovatele ukrajinské části tohoto ropovodu, společnost Ukrtransnafta, to oznámila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Obnovení dodávek ropy touto trasou na Slovensko Saková očekává ve čtvrtek ráno. Premiér Robert Fico (Smer) řekl, že je narušena důvěra mezi Slovenskem a Ukrajinou, a vyjádřil pochybnosti ohledně provozu uvedeného ropovodu.
10:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Pod keporkakem Timmym vyhrabávají písek

U ostrova Poel na severu Německa dnes pokračuje pokus o vyproštění velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Bagr opět odstraňuje písek pod zvířetem, aby se snáze mohlo samo dostat do hlubších vod. Ochranáři ze soukromé iniciativy kytovce rovněž pokryli vlhkými bílými látkami. Odborníci dál trvají na tom, že další pokusy o záchranu mladého keporkaka by měly ustat, protože ho jen trápí.
před 2 hhodinami

Chceme příměří, ne mír, říká libanonský analytik

Pro skutečný mírový proces s Izraelem neexistuje v Libanonu ani politická shoda, ani regionální podmínky. V rozhovoru se zpravodajem ČT Andreasem Papadopulosem to v Bejrútu uvedl Nizar Ghanem, výzkumný ředitel tamního institutu Badil. Hizballáh podle Ghanema nesloží zbraně bez tvrdých bezpečnostních záruk, bez širší dohody mezi Spojenými státy a Íránem se Libanon nedostane z kruhu násilí.
před 3 hhodinami

Mladí Britové si podle nového zákona už nikdy v životě legálně nekoupí cigarety

Obě komory parlamentu ve Velké Británii schválily zákon, který znemožní lidem mladším osmnácti let, tedy těm narozeným po 1. lednu 2009, koupit si normální i elektronické cigarety, takzvaná vapovací zařízení. Tento zákaz platí doživotně. Pro obchody tedy bude nelegální prodávat těmto osobám tabákové výrobky, píše britský veřejnoprávní server BBC.
před 4 hhodinami
Načítání...