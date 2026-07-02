USA neprodloužily obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Chtějí o ní ale jednat


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Spojené státy odmítly prodloužit dohodu o volném obchodu s Kanadou a Mexikem o šestnáct let. Místo toho se rozhodly zahájit třístranná jednání o jejím osudu, napsala agentura Kjódó. Nejistota ohledně budoucnosti dohody podle ní pravděpodobně zkomplikuje společnostem podnikajícím na celém kontinentu – včetně japonských automobilek – vypracování investičních plánů.

Dohoda mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA) vstoupila v platnost v roce 2020 za prvního funkčního období amerického prezidenta Donalda Trumpa, kdy nahradila Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA) z roku 1994.

„V zájmu amerických pracovníků, podniků a zemědělců jsme se rozhodli neschválit prodloužení USMCA bez vyřešení stávajících problémů,“ sdělil vysoký představitel americké vlády. Pro Trumpa je podle něj jádrem problému to, že USMCA nepřinesla tak výrazné vyrovnání obchodních deficitů USA vůči oběma zemím, jak doufal. Část tohoto problému se podle úředníka týká také možností přístupu na trhy v Kanadě a Mexiku.

Trump na měsíc zastavil cla na zboží z Mexika a Kanady splňující podmínky dohody o volném obchodu
Americký prezident Donald Trump

Neochota Trumpovy vlády prodloužit USMCA podle Kjódó také souvisí s jejím úsilím zabránit Číně v obcházení amerických cel na čínské výrobky prostřednictvím zásilek přes zónu volného obchodu s Kanadou a Mexikem.

USA argumentují nutností „vyřešit nedostatky“

Krok Trumpovy administrativy byl oznámen poté, co představitelé všech tří zemí uspořádali virtuální schůzku v rámci povinného přezkumu. Středa byla termínem pro rozhodnutí, zda prodloužit stávající dohodu o dalších šestnáct let do roku 2042. Kanada i Mexiko chtěly lhůtu prodloužit.

Spojené státy budou podle jejich obchodního zmocněnce Jamiesona Greeera pokračovat v jednáních s Kanadou a Mexikem, aby vyřešily nedostatky dohody a své obchodní deficity vůči těmto zemím. Kanadský ministr obchodu Dominic LeBlanc po skončení virtuálního setkání v prohlášení vyjádřil „neochvějnou podporu“ své země této dohodě. Podle mexického ministra hospodářství Marcela Ebrarda nejsou mezi postoji jednotlivých zemí žádné podstatné rozdíly, které by spolu nedokázaly vyřešit.

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Ilustrační snímek

V souladu s původními podmínkami bude tato převážně bezcelní obchodní dohoda od nynějška každoročně přezkoumávána po dobu až deseti let a v případě, že se všechny tři země nedohodnou na prodloužení, USMCA vyprší v roce 2036.

Trump od loňského návratu do úřadu uvalil vysoká cla na dovoz z Kanady a Mexika, stejně jako z mnoha dalších zemí, čímž chtěl oživit americký průmysl a zvýšit daňové příjmy.

USA ukončují veškerá obchodní jednání s Kanadou
Donald Trump

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