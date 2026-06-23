Trumpův nový úřadující šéf tajných služeb začal s velkým propouštěním, píše CNN

Ředitel americké Národní zpravodajské služby (DNI) Bill Pulte, který byl kandidátem prezidenta Donalda Trumpa, začal s rozsáhlými škrty a propouštěním ve svém úřadu. Podle zdroje CNN obeznámeného se situací se tak děje od začátku týdne. Pulte ve funkci nahradil Tulsi Gabbardovou, která nedávno oznámila odchod z rodinných důvodů. Agentura Reuters nicméně napsala, že Gabbardová byla donucena odejít kvůli neshodám s Bílým domem.
„Začalo propouštění‘,“ uvedl zdroj, který však odmítl uvést podrobnosti o tom, kolik pracovních míst bylo zrušeno.
Zdroje CNN už dříve sdělily, že Pulte zvažuje propuštění stovek zaměstnanců. Například minulý týden přišel do nové práce o den dříve poté, co si vyžádal seznam všech zaměstnanců v kanceláři, uvedly zdroje CNN, což zaskočilo i odcházející ředitelku Gabbardovou. Republikánský prezident přitom Pulteho jmenoval dočasně. Funkci má zastávat 210 dní.
Zdroj obeznámený s celou záležitostí CNN řekl, že Národní protiteroristické středisko (NCTC) a Národní středisko pro kontrarozvědku a bezpečnost zřejmě budou škrty tvrdě zasaženy.
Dva zdroje v této souvislosti také uvedly, že všechny úřady byly požádány, aby do pondělí předložily seznamy svých zaměstnanců. Žádost spojily s Pulteho mandátem provádět hromadné propouštění.
Propouštění přišlo poté, co někteří demokraté v pondělí poslali Pultemu dopis, ve kterém ho varovali před riziky velkých škrtů. Senátor Mark Warner a poslanec Jim Himes napsali: „Jsme znepokojeni zprávami, že máte v úmyslu již tento týden propustit nebo poslat na nucenou dovolenou stovky úředníků Úřadu ředitele národní zpravodajské služby.“
Prezident vyzval Pulteho, aby propouštěl ve velkém
Když byl Pulte dotázán na propouštění, úředník Bílého domu poukázal na Trumpův nedávný příspěvek na jeho sociální síti, ve kterém naznačil „snižování“ zaměstnanců v kanceláři.
„Jmenoval jsem Williama Pulteho do funkce úřadujícího ředitele Národní zpravodajské služby, který se ujme funkce 19. června, a požádal jsem ho, aby provedl okamžité a nezbytné zeštíhlení úřadu a vrátil zaměstnance do jejich původních agentur,“ napsal prezident USA.
CNN dále píše o tom, že Pulte byl v Oválné pracovně, když Trump v pondělí podepisoval výkonné příkazy. Když minulý týden přišel do práce o den dříve, setkal se s právníky a zaměstnanci.
Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla v reakci na teroristické útoky na Spojené státy v září 2001 a Gabbardová ji zastávala od února 2025 jako v pořadí osmá.
Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. Americká zpravodajská komunita sestává celkem z osmnácti agentur, patří mezi ně i Ústřední zpravodajská služba (CIA) či Federální úřad pro vyšetřování (FBI).