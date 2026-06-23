Trumpův nový úřadující šéf tajných služeb začal s velkým propouštěním, píše CNN


před 38 mminutami|Zdroj: CNN

Ředitel americké Národní zpravodajské služby (DNI) Bill Pulte, který byl kandidátem prezidenta Donalda Trumpa, začal s rozsáhlými škrty a propouštěním ve svém úřadu. Podle zdroje CNN obeznámeného se situací se tak děje od začátku týdne. Pulte ve funkci nahradil Tulsi Gabbardovou, která nedávno oznámila odchod z rodinných důvodů. Agentura Reuters nicméně napsala, že Gabbardová byla donucena odejít kvůli neshodám s Bílým domem.

„Začalo propouštění‘,“ uvedl zdroj, který však odmítl uvést podrobnosti o tom, kolik pracovních míst bylo zrušeno.

Zdroje CNN už dříve sdělily, že Pulte zvažuje propuštění stovek zaměstnanců. Například minulý týden přišel do nové práce o den dříve poté, co si vyžádal seznam všech zaměstnanců v kanceláři, uvedly zdroje CNN, což zaskočilo i odcházející ředitelku Gabbardovou. Republikánský prezident přitom Pulteho jmenoval dočasně. Funkci má zastávat 210 dní.

Zdroj obeznámený s celou záležitostí CNN řekl, že Národní protiteroristické středisko (NCTC) a Národní středisko pro kontrarozvědku a bezpečnost zřejmě budou škrty tvrdě zasaženy.

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Bill Pulte

Dva zdroje v této souvislosti také uvedly, že všechny úřady byly požádány, aby do pondělí předložily seznamy svých zaměstnanců. Žádost spojily s Pulteho mandátem provádět hromadné propouštění.

Propouštění přišlo poté, co někteří demokraté v pondělí poslali Pultemu dopis, ve kterém ho varovali před riziky velkých škrtů. Senátor Mark Warner a poslanec Jim Himes napsali: „Jsme znepokojeni zprávami, že máte v úmyslu již tento týden propustit nebo poslat na nucenou dovolenou stovky úředníků Úřadu ředitele národní zpravodajské služby.“

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Tulsi Gabbardová

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Když byl Pulte dotázán na propouštění, úředník Bílého domu poukázal na Trumpův nedávný příspěvek na jeho sociální síti, ve kterém naznačil „snižování“ zaměstnanců v kanceláři.

„Jmenoval jsem Williama Pulteho do funkce úřadujícího ředitele Národní zpravodajské služby, který se ujme funkce 19. června, a požádal jsem ho, aby provedl okamžité a nezbytné zeštíhlení úřadu a vrátil zaměstnance do jejich původních agentur,“ napsal prezident USA.

CNN dále píše o tom, že Pulte byl v Oválné pracovně, když Trump v pondělí podepisoval výkonné příkazy. Když minulý týden přišel do práce o den dříve, setkal se s právníky a zaměstnanci.

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Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla v reakci na teroristické útoky na Spojené státy v září 2001 a Gabbardová ji zastávala od února 2025 jako v pořadí osmá.

Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. Americká zpravodajská komunita sestává celkem z osmnácti agentur, patří mezi ně i Ústřední zpravodajská služba (CIA) či Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

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Ředitel americké Národní zpravodajské služby (DNI) Bill Pulte, který byl kandidátem prezidenta Donalda Trumpa, začal s rozsáhlými škrty a propouštěním ve svém úřadu. Podle zdroje CNN obeznámeného se situací se tak děje od začátku týdne. Pulte ve funkci nahradil Tulsi Gabbardovou, která nedávno oznámila odchod z rodinných důvodů. Agentura Reuters nicméně napsala, že Gabbardová byla donucena odejít kvůli neshodám s Bílým domem.
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