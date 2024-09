Putin láká „globální Jih“ na nový svět, Kyjev s morálkou pohořel

Do bloku zemí takzvaného „globálního Jihu“ patří asijské, africké i latinskoamerické země. Termín vznikl sice už v době studené války mezi Západem a Sovětským svazem, na mezinárodní úrovni se však naplno uchytil až poté, co Rusko v únoru 2022 svým vpádem do sousední země zahájilo plnohodnotnou válku proti Ukrajině, uvedla Evropejska pravda .

„Dva roky po začátku války na Ukrajině Rusko globalizovalo své válečné cíle a přesunulo své zaměření od ,denacifikace‘ a ,demilitarizace‘ Ukrajiny k dewesternizaci globálního řádu. Cílem Moskvy není pouze nastolení plné nadvlády nad Ukrajinou a širší sférou vlivu, ale také fragmentace globálního řádu do ,civilizačních‘ mocenských center a omezení vnímané hegemonie USA. Nová multipolarita by podle Putina byla spravedlivější, tolerantnější ke kulturním a ideologickým rozdílům a údajně založená na suverénní rovnosti států,“ popisuje think-tank přístup Kremlu.

Moskva je velmi činná v oblasti Sahelu, podporuje rozšiřování organizace BRICS a posiluje již zmíněný obchod s Indií a Čínou, a to i za cenu dodávek surovin poskytovaných se slevou. Za to žádá politickou podporu své agrese na Ukrajině a také v oblasti týkající se náhrad škod způsobeným Ukrajincům a konfiskací ruských aktiv.

Jako důvod nejmenované zdroje uváděly „žádost Kremlu“ a obavy těchto zemí, že by mohlo dojít k vytvoření precedentu, jenž by se mohl v budoucnu týkat i jich. Podle agentury Bloomberg Rijád dokonce vyhrožoval unijním činitelům, že prodá evropský dluh, pokud Západ zkonfiskuje aktiva ruské centrální banky.

Evropejska pravda k tomu poznamenává, že saúdská centrální banka disponuje masivními zahraničními rezervami. Jedná se o dluhopisy evropských společností, státní cenné papíry členských států EU a další aktiva v hodnotě cca 445 miliard dolarů. Pokud by Saúdové prodali všechna nebo většinu těchto aktiv, mohlo by to výrazně snížit cenu dluhopisů a zvýšit úrokové sazby, které by emitenti museli platit za nový dluh, vysvětluje server možné dopady.

Rijád nicméně tyto spekulace popřel a tamní ministerstvo financí ujistilo, že je připraven na otevřený dialog s cílem dosáhnout výsledku, který je „výhodný pro všechny strany a mezinárodní systém jako celek“.

První peníze z ruského majetku pro Kyjev

Lídři zemí G7 letos v červnu potvrdili dohodu na poskytnutí půjčky ve výši 50 miliard dolarů kryté výnosy zmrazených ruských aktiv. Ta podle dohody zůstanou zablokovaná do ukončení války a vyplacení válečných reparací Ukrajině.

Evropská unie pak koncem července uvolnila první výplatu peněz z výnosů plynoucích ze zmrazených ruských aktiv pro Ukrajinu. Napadená země tak získá 1,5 miliardy eur na posílení vojenských kapacit a rekonstrukci státu. Celkem by měla získat během letoška 2,5 miliardy eur.