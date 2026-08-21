Panamský průplav kvůli suchu omezí provoz


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Panamský průplav od září kvůli suchu omezí provoz. Počet lodí, které touto strategickou vodní cestou spojující Atlantský a Tichý oceán budou moci proplout, se od 3. září sníží z 36 na 34 denně, od 15. září pak na 32. Další případné snížení závisí na počasí v příštích týdnech. Sucho způsobuje klimatický jev El Niňo.

Navzdory období dešťů a již zavedeným opatřením na ochranu vody ke zmírnění dopadů El Niňa jsou nezbytné další preventivní kroky k zajištění dlouhodobé udržitelnosti provozu průplavu, uvedl provozovatel.

Mezi květnem a srpnem byly srážky v oblasti přibližně o třetinu nižší, než je průměr pro toto období. Meteorologové navíc předpovídají, že situace se zatím lepšit nebude.

Panamský průplav funguje na principu plavebních komor, do nichž se pouští voda z umělých nádrží Gatún a Alhajuela. Jejich hladina ale kvůli nízkým srážkám klesla. Tyto přehrady zajišťují také vodu asi pro polovinu ze zhruba 4,6 milionu obyvatel země.

Delší čekací lhůty

Kvůli omezení počtu lodí se prodlouží čekací doby pro plavidla, která se snaží proplout bez předchozí rezervace. Asi devadesát procent lodí ale využívá rezervační systém. Zbývající sloty se draží.

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Cena těchto slotů výrazně vzrostla letos po vypuknutí války, kterou vedou Spojené státy spolu s Izraelem proti Íránu a která omezila dopravu Hormuzským průlivem. Zatímco před ní se vydražilo proplutí bez rezervace v průměru za 135 tisíc dolarů (asi 2,8 milionu korun), v dubnu jedna přepravní společnost zaplatila čtyři miliony dolarů (asi 84 milionů korun), uvedla agentura AFP.

Podobnou situaci se suchem řešili v Panamě i v roce 2023, kdy byla hladina vody v jezerech napájejících kanál tak nízká, že provozovatel vodní cesty snížil denní počet lodí proplouvajících kanálem z 38 na 22.

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Panamský průplav

Panamský průplav je přibližně osmdesát kilometrů dlouhá umělá vodní cesta, která protíná Panamskou šíji ve Střední Americe. Lodě díky němu nemusí absolvovat dlouhou a nebezpečnou cestu kolem Jižní Ameriky. Průplav byl otevřen v roce 1914 a vybudovaly ho Spojené státy, které v roce 1977 souhlasily s jeho předáním Panamě od 31. prosince 1999.

V roce 2016 byly dokončeny práce na rozšíření Panamského průplavu, aby jím mohly proplouvat lodě až s třikrát větší kapacitou. Nyní vodní cestou prochází tři až pět procent světového námořního obchodu.

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