Hladina v Panamském průplavu klesla o dva metry, řešením může být umělé jezero nebo osévání mraků

Omezení zavedená koncem loňského roku byla nejpřísnější od roku 1989, kdy byl průplav uzavřen kvůli invazi Spojených států do Panamy s cílem zbavit se jejího faktického vládce Manuela Noriegy. Někteří dopravci platí miliony dolarů za to, že v stále delší řadě lodí dostanou přednost. Jiní volí delší a nákladnější trasy kolem Afriky nebo Jižní Ameriky.

Umělé jezero nebo osévání mraků

V dlouhodobém horizontu by hlavním řešením nedostatku vody mohlo být přehrazení řeky Indigo a vyvrtání tunelu horou, kterým se bude voda přivádět do Gatúnského jezera, hlavní nádrže kanálu. Tento projekt by měl stát podle odhadů dvě miliardy dolarů.

Přehrazení a napuštění má trvat nejméně šest let, mohlo by to však usnadnit lodní dopravu, protože počet lodí, které mohou proplout, by se zvýšil o 11 až 15 denně. To by stačilo k tomu, aby hlavní zdroj peněz pro Panamu fungoval na plný výkon. Průplav v roce 2022 do státního rozpočtu přinesl 4,3 miliardy dolarů (téměř 97 miliard korun). Pro zajištění vody až do konce století ale země bude muset přehradit více řek.

Prosazení tohoto plánu však nebude snadné. Návrh bude muset mimo jiné schválit Kongres, avšak tisíce farmářů a rančerů, jejichž pozemky by byly kvůli nádrži zatopeny, s tím nesouhlasí. Panamský průplav je sladkovodní, závislý na umělých jezerech, a tudíž je i náchylný k poklesu hladiny, když je sucho. Tím se liší od Suezského průplavu, který využívá mořskou vodu a je v úrovni mořské hladiny.

Další možné řešení je experimentálnější. V listopadu přiletělo do Panamy malé letadlo společnosti Weather Modification, aby otestovalo osévání mraků. To je proces, kdy se do mraků rozprašují velké solné částice s cílem zvýšit jejich kondenzaci, která vytváří déšť. Tato metoda se však většinou úspěšně používá v suchých klimatických oblastech, nikoli v tropických zemích, jako je právě Panama.