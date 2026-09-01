Odpor k datacentrům spojil americké konzervativce i liberály, politici začali otáčet


před 23 mminutami|Zdroj: The Guardian, NPR, The New York Times, Gallup, Time, AP, The Wall Street Journal, Bloomberg, LLM Stats

Výstavba datových center, která jsou nezbytná pro provoz umělé inteligence (AI), naráží v USA na odpor veřejnosti. Mnohým Američanům se nelíbí vysoká spotřeba vody, hluk nebo i riziko úniku chemikálií. Řada politiků, kteří dřív datacentra podporovali, kvůli tomu před listopadovými volbami mění svou rétoriku a slibují omezení jejich provozu. Technologické firmy se však stále mohou opřít o podporu Bílého domu a nečekaně i odborů ve stavebnictví.

Napříč Spojenými státy dávají najevo svůj odpor vůči nové výstavbě obyvatelé měst a obcí, jejichž představitelé usilují o postavení datacentra. Například ve městečku Lenox v Michiganu během léta lidé protestovali proti stavbě nového zařízení, napsal server The Guardian.

Vadilo jim, že někdo zveřejnil webovou stránku lenoxdatacenter.com, která podporovala „navrhovaný areál s pokročilými technologiemi a datovými centry“, ale představitelé města odmítali, že by je někdo kvůli takovému záměru kontaktoval.

Z e-mailů, které obyvatelé získali na základě žádosti o zpřístupnění informací, však vyplynulo, že developeři komunikovali se starostou a jeho zástupci kvůli podpoře při výstavbě datového centra. Obyvatelé obce následně vytvořili petici za odvolání členů komise, která dohlíží na územní plánování.

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Podobně jako obyvatelé Lenoxu i lidé po celých Spojených státech požadují moratoria na výstavbu nových datových center či se snaží odvolat místní politiky, kteří takové projekty schvalují. Podle webové stránky Data Center Map je v USA více než 4400 datových center. Nejvíc jich je ve Virginii, Texasu nebo Kalifornii, napsal server NPR.

„Jedná se o organické hnutí vycházející zdola,“ uvedla k vlně odporu demokratická průzkumnice veřejného mínění Anna Greenbergová pro server The New York Times. Poznamenala, že ačkoli názory lidí na datová centra do značné míry souvisí s tím, jak blízko nich bydlí, tak tato zařízení se stávají symboly nespokojenosti s kroky technologických firem ze Silicon Valley.

„Odráží to rostoucí obavy z umělé inteligence obecně,“ míní Evan Sutton, který pracuje v oblasti strategické komunikace a bezplatně pomáhal odpůrcům datových center v deseti státech USA. „Lidé mají pocit, že je jim technologie vnucená shora,“ dodal.

Američanům vadí třeba vysoká spotřeba vody

Technologické společnosti a developeři potřebují rozsáhlé pozemky pro postavení velkých výpočetních center, a proto se stále více zaměřují na venkovské oblasti Ameriky.

Datacentra obsahují stovky tisíc serverů, které produkují hodně tepla a vyžadují nepřetržité chlazení. I když existují i další postupy, tak valná většina center používá vodní chlazení, které je nejčastěji napojeno na místní řeky, jezera a další vodní zdroje.

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Například pumpování podzemních vod může snížit její úroveň a následně i dostupnost pitné vody v dané oblasti. Zranitelné jsou v tomto ohledu hlavně suché regiony na jihu USA.


Datacentra navíc do vody v chladicí soustavě přidávají chemikálie, jejichž cílem je zabránit korozi a šíření bakterií. Tyto látky se mohou při špatném zacházení dostat do zemědělské půdy. Kromě dopadů na vodní zdroje se obyvatelé amerických měst obávají i hluku z provozu serverů nebo zvýšení cen elektřiny, v důsledku vysoké poptávky ze strany datacentra.

Odpor proti datacentrům spojil konzervativní zemědělce s levicově orientovanými ekologickými organizacemi. Obě skupiny totiž sdílejí obavy ohledně hladiny vodních toků postižených suchem, ubývání zemědělské půdy a znečištění v oblastech, kde se pěstují potraviny.

Výhrady mají republikáni i demokraté

Podle průzkumu společnosti Gallup je většina lidí ve všech hlavních demografických skupinách proti výstavbě datových center v místě bydliště. Demokraté jen častěji než republikáni vyjádřili silný nesouhlas.

Stejně tak ženy (55 procent) častěji než muži (43 procent) silně nesouhlasí. U obyvatel amerického západu (63 procent) a východu (68 procent) se projevil o něco mírnější nesouhlas než u obyvatel jihu (75 procent) a středozápadu (76 procent).

„Je to jedno z mála témat, které dnes nelze jednoduše zařadit jako levicové nebo pravicové,“ podotkl výzkumník veřejného mínění Zac McCrary, který spolupracuje s Demokratickou stranou.

Nálady ve společnosti si všímají i politici a upravují podle toho svou rétoriku před listopadovými volbami do Kongresu v polovině prezidentského mandátu, navíc v řadě států se bude volit i guvernér.

Demokraté osočují republikány v Texasu

V Texasu demokratický kandidát do Senátu James Talarico a kandidátka na guvernérku Gina Hinojosaová veřejně obvinili své republikánské soupeře, že podporují datacentra. „Texasané jsou rozhořčeni,“ prohlásila Hinojosaová. „Je těžké popsat ten pocit. Jako by se jednalo o invazi datových center bez jakýchkoliv pravidel a zákonů, které by chránily Texas. Vyrostly doslova všude,“ dodala.

Pracovníci její předvolební kampaně připravili reklamu, ve které hlavní roli hraje chatbot, který měl popsat příčinu rostoucích cen elektřiny v Texasu. Jeho odpověď byla, že zodpovědnost nese republikánský guvernér Greg Abbott a datová centra.

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Datové centrum

Ještě před necelým rokem se guvernér chlubil, že investice společnosti Google ve výši 40 miliard dolarů (826,41 miliardy korun) učinila z Texasu „epicentrum vývoje umělé inteligence“, což přineslo jak pracovní místa ve stavebnictví, tak daňové příjmy.

Letos v létě však Abbott oznámil nová pravidla a předpisy pro datová centra, které upravují spotřebu vody a elektřiny, a zároveň vyzval k ukončení daňových úlev. Na začátku srpna pak nařídil státní komisi pro veřejné služby, aby provedla audit všech datových center, která v Texasu žádají o povolení k provozu, než bude pokračovat jejich výstavba.

„Růst datových center nesmí být na úkor životní úrovně Texasanů,“ uvedla guvernérova mluvčí Catherine Frazierová. Abbott však zdaleka není jediným politikem, který mění svůj postoj.

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Problémy má i demokrat Shapiro

Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro – o kterém se mluví, že bude usilovat o demokratickou kandidaturu na prezidenta v roce 2028 – patřil k zastáncům rozvoje umělé inteligence. V červnu 2025 prohlásil, že je „hrdý“ na investici společnosti Amazon do datového centra ve výši 20 miliard dolarů (413,2 miliardy korun), a neváhal vyzdvihnout, že se jedná o největší investici soukromého sektoru v historii jeho státu.

Na konci srpna však Shapiro podepsal výkonné nařízení, kterým podle svých slov zavedl „nejpřísnější ochranná opatření v zemi“, aby zastavil „dravé developery“. „Naslouchám tomu, co si myslí obyvatelé Pensylvánie,“ řekl guvernér, který na podzim bude obhajovat svůj mandát.

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V rámci předvolební kampaně začali Shapirovi spolupracovníci vysílat televizní spot, ve kterém svou republikánskou soupeřku Stacy Garrityovou označuje jako „největší zastánkyni datových center“. Garrityová zase nechala vyrobit vlastní spot, v němž kritizuje Shapira za „datová centra na našich zahradách“, ale její kampaň si může dovolit jen zlomek vysílacího času.

Ve Wisconsinu moratorium neprosazují

Další guvernérský souboj, který poznamenal přístup k datacentrům, se odehrává ve Wisconsinu. Tamní republikánský kandidát Tom Tiffany svého demokratického soupeře označil jako Davida „Datacentrum“ Crowleyho.

V primárkách Crowley těsně vyhrál nad demokratickou socialistkou Francescou Hongovou, která požadovala moratorium na výstavbu datových center. Což je opatření, které současný demokratický ani republikánský kandidát neplánují prosadit.

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Místo toho Crowley upřednostňuje, aby o výstavbě rozhodovaly místní samosprávy, a to s řadou ochranných opatření a omezení. Tiffany, který ještě před několika měsíci označoval datová centra za „vzrušující novou technologii“, nyní volá po zrušení daňových úlev.

Proberte se, vzkazují republikáni technologickým firmám

Na veřejnost se dostala zpráva Národního republikánského senátního výboru (RNSC) – jenž má na starost předvolební kampaně republikánských kandidátů do Senátu – podle níž je otázka datových center „kotva táhnoucí ke dnu“ senátora za Ohio Jona Husteda. Jeho protikandidátem je demokrat Sherrod Brown, který Husteda označil za „tvář datových center v Ohiu“.

Podle RNSC nemůže jedna politická strana nebo výbor změnit pohled veřejnosti na datová centra. „Společnosti, které chtějí tyto projekty realizovat, musí napravit, jak je vnímají obyvatelé Ohia,“ dodává zpráva.

Podle NYT tím republikáni vlastně nepřímo vyzývají k financování reklamní kampaně ze strany technologických gigantů. Případný Hustedův nezdar by totiž podle nich mohl přesvědčit ostatní politiky v jiných státech, aby postupovali proti datacentrům.

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„Je to sud se střelným prachem,“ varoval investor do rizikového kapitálu Chamath Palihapitiya v příspěvku na platformě X, který dával za pravdu zprávě NRSC. Dodal, že odvětví umělé inteligence „zcela selhalo v tom, co je pro propagaci samotné technologie zásadní“. „Nedokázali to dostatečně dobře vysvětlit,“ doplnil republikánský politický stratég a podcaster Ryan James Girdusky.

„Je zřejmé, že lidé datová centra nenávidí – alespoň v tuto chvíli. K umělé inteligenci mají lidé poměrně negativní postoj,“ uvedl generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman pro server TIME.

Nečekaný spojenec

Nečekanými spojenci datových center jsou odbory pracovníků ve stavebnictví, kteří díky nové výstavbě získávají dobře placené zakázky a mohou přijímat nové lidi. Zástupci amerických dělníků jsou tak nyní úzce propojeni s nejbohatšími společnostmi na světě, přibližuje agentura AP.

Odborové svazy si na rozdíl od vedoucích pracovníků technologických či developerských firem mohou dovolit na kritiku reagovat velmi důrazně.

„Když lidé říkají, že ‚datová centra jsou jádrem všeho zla‘, my na to prostě odpovídáme: ‚Podívejte, vytvářejí spoustu pracovních míst ve stavebnictví a my také žijeme a pracujeme ve vašich městech‘,“ uvedl předseda Rady stavebních a řemeslných odborů v Pensylvánii Rob Bair.

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Místo toho, aby města a obce datacentra „prostě jen kategoricky odmítly“, tak by podle Baira měly technologické firmy požádat o investice do oblastí, které potřebují další financování – jako je například podpora místních škol. „Kdo si o to neřekne, ten nic nedostane,“ dodal.

Odbory také vyhrožují, že odepřou podporu kandidátům, kteří se staví proti datovým centrům, napsal server The Wall Street Journal (WSJ).

Novináři WSJ nahlédli do memoranda, které svým členům rozeslala odborová organizace Steamfitters UA Local 602, která působí ve Virginii, Marylandu a Washingtonu. Organizace „jasně vytyčila svou hranici“ a nebude podporovat politiky, kteří se stavbám datových center staví na odpor. „Pro Local 602 je to existenční okamžik,“ uvedla organizace.

Trump se zaměřuje na souboj s Čínou

Zatímco někteří republikánští kandidáti se snaží před volbami upravit svou rétoriku v této oblasti, tak prezidentská administrativa Donalda Trumpa stále stojí na straně technologických firem a podporuje výstavbu nových datacenter.

Trump minulý týden prohlásil, že kdyby byl starostou města nebo guvernérem státu a měl nabídku na stavbu datového centra, tak „by o to rozhodně stál“. Zároveň připustil, že toto odvětví potřebuje „trochu pomoci v oblasti public relations“.

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Republikánský prezident datacentra považuje za klíčové pro vítězství v závodě o dominanci na poli umělé inteligence, který Spojené státy vedou s Čínou.

V současnosti asijská velmoc rychle dohání USA a z hlediska některých faktorů, jako je třeba provozní cena, dokonce přebírá vedení. To přispívá k rostoucím obavám amerických firem OpenAI nebo Anthropic, které usilují o kapitalizaci v řádu bilionů dolarů na základě předpokladů o svých nadřazených schopnostech a výhledů na vyšší zisk, napsal server Bloomberg.

Navzdory dlouhodobým snahám Washingtonu o zpomalení tempa vývoje v Číně – například prostřednictvím omezení prodeje amerických mikročipů – řada nových jazykových modelů od čínských firem přináší výrazné zlepšení v oblasti kódování a vlastního uvažování.

Podle Bloombergu byl posledním úspěchem model Kimi K3 od čínské společnosti Moonshot, který se svými schopnostmi přiblížil nejpokročilejšímu modelu společnosti Anthropic, a to za zlomek ceny.

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