Horka zesilují tlak na místa s datovými centry


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK

Horké počasí, které zasáhlo východ Spojených států, zvýšilo spotřebu elektřiny datovými centry. To umocňuje zatěžování rozvodných elektrických sítí a zhoršování kvality ovzduší v okolních oblastech, což jsou jevy už tak spojované s datovými centry. Dopad na komunity, jako je etnicky rozmanitá čtvrť Sacred Heart v Lowellu v Massachusetts, ukazuje, proč čelí odvětví umělé inteligence (AI) požadující stále větší část výkonu datacenter silnému odporu vůči rychle rostoucímu počtu těchto zařízení. Píše o tom agentura AP.

Bazén Eileen Castleové, jediný v okolních ulicích, býval v horkých letních dnech útočištěm pro děti ze sousedství. Přestože se teploty minulý týden vyšplhaly vysoko, 82letá Castleová se rozhodla, že bazén nenapustí. Ne tehdy, když se z datového centra za jejím domem ozývá bzučení průmyslových klimatizací a jeho záložní dieselové generátory v nečekaných chvílích chrlí zplodiny.

„Přemýšlím o kvalitě vzduchu, vody a tom, jaké to má dopady na děti v okolí,“ řekla pro AP Castleová, zatímco se kolem ní proháněly děti na kolech.

Datovým centrům po celé zemi je stále častěji přičítán negativní vliv na životní prostředí. Někteří zástupci technologického průmyslu tvrdí, že zařízení se stala terčem obav z širších ekonomických a společenských změn, které s sebou přináší rozmach umělé inteligence, popisuje AP.

V parných dnech si však podle agentury jen s obtížemi nelze nevšimnout dopadů na sousedství Castleové. Vedení státu ho označilo za oblast se zvýšenými environmentálními a zdravotními riziky – zdejší populace byla historicky vylučována z politického rozhodování.

Datová centra v budoucnu výrazně zvednou spotřebu energie
Ilustrační snímek

„Jsou to hlavně nízkopříjmové a pracující rodiny, jejichž členové každý den tvrdě pracují, jen aby měli co jíst,“ řekl státní demokratický poslanec Tara Hong, jenž zastupuje volební obvod s vysokým podílem kambodžsko-amerického obyvatelstva v Lowellu, městě s přibližně 115 tisíci obyvateli severozápadně od Bostonu. „Je to inkluzivní místo a uprostřed toho všeho je postaveno datové centrum,“ podotkl.

Vedro a data

Vlna veder je „pro provoz datových center skoro ta nejhorší situace“, prohlásil profesor z Kalifornské univerzity v Riverside Shaolei Ren, který zkoumá dopad datových center na životní prostředí.

Skříně s počítačovými servery v datových centrech se přehřívají a existují jen dva způsoby, jak zajistit jejich nepřetržitý provoz, řekl Ren. Jedná se o chlazení s pomocí chladicích systémů, které je energeticky náročné, a chlazení odpařováním, které je náročné na spotřebu vody.

Některá datová centra se uchylují k záložním dieselovým generátorům jako k „preventivnímu opatření“ s cílem snížit pravděpodobnost výpadku, doplnil Ren. Pokud je rozvodná síť pod velkou zátěží, distributoři někdy žádají provozovatele datových center, aby své generátory nasadili jako „poslední obrannou linii“.

Úsporná datová centra se testují na Vysočině
Testovací serverovna

Emise z dieselových generátorů mají škodlivý dopad na zdraví, a to i v případě, že jim jsou lidé vystaveni krátkodobě. Pokud by během vln veder bylo spuštěno příliš mnoho dieselových generátorů za účelem dodávek elektřiny, mohlo by to podle Rena znamenat „katastrofu pro místní kvalitu ovzduší“.

Výjimečné reakce na výjimečné situace

Společnost Markley Group, která datové centrum v Lowellu provozuje, uvedla, že v jeho blízkosti zasadila více než dva tisíce stromů s cílem zlepšit kvalitu ovzduší. Ředitel společnosti Jeff Markley v prohlášení AP sdělil, že společnost pohotovostně spustila generátory pouze párkrát.

„Nevyužívají se aktivně ani nepřetržitě. Běží pouze při výpadcích elektřiny, aby udržely zásadní systémy on-line. Každý týden se navíc konají krátké testy trvající asi pět minut na jednotku, přičemž je zapnutý vždy jen jeden generátor,“ uvedl Markley.

Markley zmínil, že si vybral Lowell kvůli jeho bohatým vodním zdrojům pro chlazení. Poskytuje je řeka Merrimack, která poháněla přádelny za průmyslové revoluce v devatenáctém století. Zařízení v Lowellu spotřebuje necelých 450 tisíc litrů vody denně, což je jen zlomek denní spotřeby města, tvrdí.

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Ilustrační foto

Castleová zde žije celý život a byla mezi místními, kteří uvítali, když Markley Group před desítkou let zahájila výstavbu na místě opuštěné továrny na špagety. Vztah ženy k firmě ale zhořkl, když Markley Group před dvěma lety umístila druhou chladicí nádrž za její bazén a v okolí vzrostl počet bezpečnostních kamer.

Vzhledem k sílícímu odporu místních městská rada Lowellu v únoru v poměru deseti k nule hlasů schválila zákaz rozšiřování datového centra na jeden rok.

Dopady jsou lokální, ale značné

Spotřeba elektřiny datovými centry v posledních několika letech vzrostla, uvedl Jonathan Koomey, výzkumník, který se těmito výpočetními sklady zabývá už třicet let. Jedná se však o „zcela lokální fenomén“, řekl. Na národní úrovni je růst spotřeby mírný, podotkl s tím, že neočekává změnu. Dodal však, že komunity u datových center pociťují dopady na životní prostředí, místní ekonomiku nebo dopravu a že tyto problémy je potřeba brát v potaz.

„Jednou z výzev pro provozovatele datových center je značné zatížení, které tato datová centra představují. Je natolik velké, že musejí přemýšlet o tom, jak je koordinovat a zajistit, aby se neodpojovala všechna najednou nebo aby se neuváděla do provozu všechna současně,“ zmínil Koomey.

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V Lowellu minulý týden vystoupalo napětí, když policie krátce zadržela čtrnáctiletou dívku poté, co bez vyzvání promluvila na komunitním fóru o územním plánování pro datová centra pořádaném městem. „Nikomu neubližuji. Prostě tu datová centra nechceme,“ křičela dívka, zatímco ji policisté vyváděli z posluchárny místní školy.

Starosta Lowellu Erik Gitschier si vysloužil kritiku za to, že na napjatou schůzku zavolal policii a následně jednoho z policistů požádal, aby dívku vyvedl. Gitschier řekl místní rozhlasové stanici WCAP, že si v té době nebyl vědom dívčina věku, a obhajoval své úsilí vnést do potřebné debaty důstojnost. „Venku bylo teplo. Byli tam lidé, kteří měli neoblomné a vášnivé názory a křičeli,“ prohlásil starosta.

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