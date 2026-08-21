Trump chce do roku 2030 šestkrát zvýšit počet amerických vzletů do vesmíru


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno tisíc startů a návratů do atmosféry ročně, napsala agentura Reuters. Trumpův dokument rovněž nařizuje úřadům hledat nová místa vhodná pro starty raket.

Loni dosáhl počet startů a návratů do atmosféry 178, což je desetinásobek počtu z roku 2013. Nejčastěji startovala zařízení firmy Space X patřící miliardářovi a Trumpovu stoupenci Elonu Muskovi, která rozmístila na oběžné dráze na 2500 družic.

Prezidentovo memorandum počítá i s návratem amerických astronautů na Měsíc do roku 2028 a se začátkem budování základny na této oběžnici Země do roku 2030. Šéf vědecké a technologické politiky Bílého domu Michael Kratsios řekl, že memorandum otevírá cestu k „explozivnímu růstu“ počtu komerčních letů do vesmíru a zajistí USA vůdčí pozici v této oblasti v příštích letech.

NASA chce do roku 2036 vybudovat základnu na Měsíci
Země nad obzorem Měsíce

Trump loni v prosinci podepsal exekutivní příkaz o americké dominanci ve vesmíru, který s oběma termíny týkajícími se Měsíce počítá. Letos v dubnu však naproti tomu navrhl snížit rozpočet Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) ve fiskálním roce 2027 o 23 procent na 18,8 miliardy dolarů (400 miliard korun). NASA připravuje a provádí nákladnou sérii letů, včetně pilotovaných obletů a budoucích přistání na Měsíci. Kritici varují, že výrazné snížení rozpočtu by mohlo ohrozit tempo těchto projektů a zpomalit návrat lidí k Měsíci.

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