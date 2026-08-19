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Ukrajinský útok na Roskosmos mohl způsobit Rusku závažné škody


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24, ArsTechnica, RussianSpaceWeb, Kyiv Post, ČTK, X

Rusko je ve svém vesmírném programu odkázané na neustálou výrobu nových raket Sojuz, nedisponuje totiž stroji, které mohou startovat opakovaně. Víkendový útok na jedno ze zařízení státního podniku Roskosmos proto mohl způsobit výrobci raket a satelitů velké problémy.

O víkendu se podařilo ukrajinské armádě zasáhnout ruský podnik Progress. Střela s plochou dráhou letu Flamingo podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského poškodila podnik, který spadá pod vesmírnou agenturu Roskosmos a vyrábí zejména elektroniku. Zásah potvrdily i ruské úřady, teprve nyní se ale ukazuje, jak závažné poškození je.

Zelenskyj v prohlášení na síti X označil zasažený Progress, vzdálený asi devět set kilometrů od Ukrajiny, za „jeden z klíčových“ v rámci Roskosmosu. Podle deníku Ukrajinska pravda se tam vyrábějí nosné rakety a automatická kosmická zařízení.

O co Rusko přišlo

Klíčový problém ruského kosmického průmyslu spočívá v tom, že ani rakety Sojuz, ani kosmické lodě Sojuz nejsou opakovaně použitelné, na rozdíl od amerických falconů společnosti SpaceX. A proto je Roskosmos závislý na stálých dodávkách nových nosičů, aby mohl dál provádět starty a přepravy na ISS. Dlouhodobé zpoždění ve výrobě by v podstatě ochromilo ruskou kosmickou dopravu. Podle zprávy serveru Ars Technica se více než 85 procent ruských raketových startů od roku 2020 uskutečnilo s využitím raket řady Sojuz-2.

Podle ruského odborníka na vesmírnou techniku Anatolije Zaka z webu RussianSpaceWeb.com, který působí v USA, je raketové a kosmické centrum Progress „hlavním vývojářem raket a kosmických lodí, včetně nosných raket Sojuz-2 a Sojuz-5, jakož i vojenských satelitů“.

S odvoláním na Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny uvádí deník The Kyiv Post, že centrum utrpělo „přímý zásah“, který způsobil požár v areálu zařízení. Podle satelitních snímků je poškozená část budovy v rozsahu 85 krát 35 metrů.

Ruské úřady zatím nepotvrdily, která zařízení byla poškozena, ale podle Zaka analýza snímků provedená ukrajinskou skupinou CyberBoroshno ukazuje, že byl zasažen objekt 106A, který obsahuje specializovanou místnost pro výrobu letecké elektroniky. To je prostor, který musí být extrémně dobře izolovaný a čistý, aby se do citlivých přístrojů nedostalo ani zrnko prachu. Jakékoliv narušení tedy může zpomalit výrobu elektroniky do raket a družic.

Dotyčný objekt sousedí s objektem 106B, který slouží k montáži raket. Pokud je kterákoliv ze staveb opravdu poškozena i uvnitř, bude se tato kapacita Rusku jen obtížně nahrazovat.

Dlouhodobé problémy Roskosmosu

Poškození raketového a kosmického centra Progress je jen nejnovější ranou pro Roskosmos, který se potýká s nedostatkem financí, technickými problémy a izolací od mezinárodních partnerů v důsledku války, kterou Moskva vede proti Ukrajině.

V lednu Dmitrij Baranov, představitel agentury Roskosmos zodpovědný za nosné systémy a bývalý šéf centra, uvedl, že objednávky na lodě typu Sojuz převyšují reálnou výrobní kapacitu ohromujícím způsobem, píše Zak. V letech 2027 až 2030 by poptávka mohla výrobní kapacitu převýšit o třicet až padesát procent, dodal Baranov.

Ačkoli dopady víkendového ukrajinského úderu se teprve ukáží, mohly by dále brzdit snahy Ruska dohnat a předehnat vesmírné velmoci, jako jsou USA a Čína. Mohly by také poskytnout Ukrajině výhodu v rámci války tím, že naruší ruské vojenské vesmírné kapacity a schopnosti vypouštět satelity, které se dnes používají na sledování bojiště.

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