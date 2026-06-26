Nejvyšší soud USA otevřel Trumpovi cestu k deportaci statisíců Haiťanů a Syřanů


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejvyšší soud Spojených států ve čtvrtek rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může odebrat ochranu před deportací statisícům migrantů z Haiti a Sýrie, kteří do USA uprchli před násilím či kvůli přírodním katastrofám. Zvrátil tak rozhodnutí federálních soudců, kteří vládě zakázali zrušit status dočasné ochrany (TPS) 350 tisícům Haiťanů a 6100 Syřanů. Rozsudek otevírá vládě cestu ke zrušení TPS i pro migranty z dalších zemí. Program v USA chrání před vyhoštěním 1,3 milionu lidí ze sedmnácti zemí, píší agentury.

Nejvyšší soud rozhodl v poměru šesti konzervativních ku třem liberálním soudcům, píší média. Zrušení ochranného statusu předtím zablokovali federální soudci v New Yorku a Washingtonu.

TPS umožňuje migrantům ze zemí zasažených válkou, přírodní nebo jinou katastrofou, žít a pracovat v USA po dobu, kdy je pro ně návrat nebezpečný. Spojené státy začaly status udělovat Haiťanům po zemětřesení na Haiti v roce 2010 a Syřanům po vypuknutí občanské války v Sýrii v roce 2012.

Americké ministerstvo zahraničí v současnosti varuje občany USA před cestováním na Haiti i do Sýrie kvůli rozšířenému násilí, kriminalitě, terorismu a únosům.

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Ilustrační foto

S vyloučením soudců

Trumpova administrativa argumentovala tím, že federální soudci nemohou zpochybňovat rozhodnutí úřadů o ochraně před deportací, která vždy měla být dočasná. Konzervativní většina nejvyššího soudu souhlasila a shledala, že zákon, na základě něhož byl program TPS zřízen, z procesu vylučuje soudce. Rozhodnutí o přiznání ochranného statusu nepodléhají soudnímu přezkumu, uvedl konzervativní soudce Samuel Alito.

Tři liberální soudkyně nejvyššího soudu nesouhlasily a uvedly, že zákon umožňuje soudcům zasáhnout, pokud úřady obcházejí řádný postup zrušení ochrany před deportací. Trumpovo rozhodnutí zrušit ochranu Haiťanů bylo rasově motivované, uvedla soudkyně Elena Kaganová.

Imigrační právníci v případu argumentovali tím, že Haiti a Sýrie jsou nadále příliš nebezpečné na to, aby se do nich migranti mohli vrátit. Trumpova administrativa jim podle nich TPS odebrala v nezákonně uspěchaném procesu, který byl poznamenán rasovou záští. Trump ve své prezidentské kampani v roce 2024 šířil nepravdivé zvěsti, že Haiťané v USA unášejí a jedí psy a kočky.

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