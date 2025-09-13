Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa může ukončit dočasnou právní ochranu přibližně 430 tisíc migrantů z Kuby, Haiti, Nikaraguy a Venezuely žijících v USA. V pátek o tom podle agentur AP a Reuters rozhodl odvolací soud, a zamítl tak žalobu zastánců práv přistěhovalců. Podle AP je to nejnovější zvrat v právním sporu o politiku předchozího prezidenta, která vytvořila nové a rozšířené možnosti pro lidi žít ve Spojených státech, obvykle po dobu dvou let s pracovním povolením.
Vláda USA může ukončit právní ochranu 430 tisíc migrantů, rozhodl soud
Administrativa prezidenta Joea Bidena z Demokratické strany od roku 2022 umožňovala Venezuelanům, kteří do Spojených států přicestovali letecky, požádat o dvouletý podmínečný pobyt, pokud prošli bezpečnostními kontrolami a měli v USA sponzora. V roce 2023 vláda tuto možnost rozšířila i na Kubánce, Haiťany a Nikaragujce. Mezi říjnem 2022 a lednem 2025 jí využilo 532 tisíc lidí. Trumpova administrativa v březnu oznámila, že tuto možnost ruší.
„Lidé, kteří sem přišli z Kuby, Haiti, Nikaraguy a Venezuely, udělali vše, co od nich vláda požadovala. Trumpova administrativa krutě a nesmyslně nesplnila svou část dohody,“ uvedla advokátka Esther Sungová, která spolupracuje s žalující stranou. „I když jsme tímto rozhodnutím hluboce zklamáni, budeme i nadále horlivě hájit zájmy našich klientů a členů skupiny, zatímco soudní spor pokračuje,“ dodala.
Páteční rozhodnutí je vítězstvím pro Trumpovu administrativu, ale v praxi se nic nemění, píše AP. Trump ve volební kampani sliboval, že deportuje miliony lidí. Od svého lednového nástupu do úřadu se snaží zrušit opatření Bidenovy administrativy, která rozšířila možnosti legálního pobytu migrantů v USA.